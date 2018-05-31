"Крым и Донбасс мы уже потеряли": Кравчук выступил за автономию всех регионов

Украина не должна бояться автономии своих регионов, если она будет основана на "высоких принципах", прописанных в Конституции.

Такое мнение в эфире телеканала Zik выразил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я не боюсь автономии, если она построена на высоких принципах. Если в Конституции Украины указать, что любая региональная единица может поставить вопрос о выходе из Украины, но для этого должна голосовать вся страна, то в этом нет никаких угроз", – уверен он.

Так, по его словам, если, например, Донбасс хочет независимого статуса, то поддержать, или не поддержать это решение должны все остальные области страны.

При этом, Кравчук считает, что за Украиной в случае автономий остается ответственность за ВСУ, оборону, безопасность и международные отношения.

"И мы не должны этого бояться. Что же касается оговорок о том, что так мы потеряем территориальную целостность, то разве мы уже не потеряли? Мы территориально потеряли Крым, не имеем влияния на Донбассе, и сегодня в этих регионах не осталось ничего украинского. Поэтому нельзя сидеть и наблюдать за этим, нужно предлагать что-то новое. И, безусловно, мои предложения не являются истиной в последней инстанции", – добавил он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию по крымскотатарской автономии.