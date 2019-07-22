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Крым — это Украина? Медведчук признался, о чем наедине говорил с Путиным

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Крым в соответствии с Конституцией и действующим законодательством является украинским, о чем известно президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в интервью "Эхо Москвы" рассказал кум Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Крым – в соответствии с Конституцией и действующим законодательством – это Украина. Крым – это тот вопрос, по поводу которого официальная Россия заявляла неоднократно, что она не готова вести ни с кем переговоры. Поэтому вы возьмите за скобки, включайте вовнутрь скобок. Могут быть разные варианты. Но на сегодняшний день надо договариваться о мире там, где идут боевые действия, там, где гибнут люди, там, где разрушается инфраструктура. Это место называется Донбасс", – сообщил политик.

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Медведчук отметил, что Путину известна его позиция по Крыму, и он ее не скрывает.

"Мы с Владимиром Владимировичем не обсуждаем тему принадлежности Крыма. Но он знает мою позицию: я считаю, что Крым – это Украина", – подчеркнул он.

Медведчук и Путин

Медведчук и Путин

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах, где у них общее видение.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Крым
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