Круговая порука и коррупция в Счетной палате: ГБР начало уголовное производство

Эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве Украины вызвало заявление члена Счетной палаты Украины, доктора экономических наук Андрея Дидыка о небывалой коррупции в главном контролирующем органе страны.

Так, руководство палаты подозревают в растрате бюджетных миллионов на люксовые автомобили, никому непонятные IT-услуги, которые могут нести угрозу рассекречивания государственной тайны. Так, в палате не спешат публиковать отчеты аудитов госструктур, в которых, вероятно, содержатся немалые нарушения.

Все это – следствие политической коррупции по принципу "вы не трогаете нас – мы выделяем вам столько, сколько нужно". По подсчетам члена палаты Андрея Дидыка, урон бюджету государства составил десятки миллионов гривен. Детали – в тематическом расследовании.

ОДИОЗНЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАЦКАН И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ

Счетная палата Украины, как известно, является органом финансово-бюджетного контроля, который формируется Верховной Радой Украины, подчинен и подотчетен ей. Работает палата самостоятельно и независимо от других органов государства. При этом она проверяет на предмет целесообразности расходования бюджетных средств все ключевые государственные институции Украины, включая НАПК и Кабинет министров.

На фото крайний справа – глава Счетной палаты Валерий Пацкан

Получается, что Счетная палата проверяет всех, а ее не проверяет, по сути, никто. Особенно, когда руководство палаты назначено условной властной коалицией. Теоретически деятельность Палаты раз в три года по инициативе парламента может проверить частная аудиторская фирма, располагающая специальной лицензией. Этот момент является ключевым подспорьем для политической коррупции, которая, как дальше станет понятно, цветет буйным цветом в этом контролирующем органе.

Например, доподлинно известно, что Счетная палата проверяет Кабмин на предмет целесообразности расходования бюджетных средств. По результатам аудита составляются соответствующие акты. В этих актах могут быть либо выявлены нарушения, либо не выявлены. Или же выявлены, но значительно позже установленных законодательством сроков.

В то же время, Кабинет министров через Министерство финансов утверждает бюджет Счетной палаты. К примеру, если по актам некоторых проверок выявлены нарушения, то это может стать хорошим козырем в рукаве Счетной палаты для дальнейших торгов за лучшее финансирование для самих себя. В таком случае (а такие случаи имеются), когда два с лишним месяца не публикуется отчет аудита, Кабмин может предложить руководству палаты своего рода взятку: "Мы подписываем вам бюджетный запрос на ту сумму, которую вы укажите, а вы закрываете глаза на наши нарушения и не публикуете отчет". Схема, нужно заметить, очень даже рабочая.

Так, к примеру, в 2015 году бюджет СП составлял всего лишь около 80 000 000 гривен. Но когда в 2018 году палату возглавил экс-руководитель Закарпатской организации партии "БПП-Солидарность" Валерий Пацкан, то бюджет увеличился в разы и достиг 462 490 000 гривен в 2019 году! О том, как эти средства расходовались – далее в расследовании.

О Валерие Пацкане известно, что он выходец из партии "Удар". В мае текущего года во время пленарного заседания парламента Пацкан угодил в скандал с дорогими золотыми часами марки Rolex. Боясь, что незадекларированная роскошь попадет в объективы журналистов, Пацкан начал снимать часы, потом одевать, передавать рядом сидящей коллеге, чтоб та их спрятала. В итоге, журналисты таки зафиксировали странное поведение главы Счетной палаты на видео. Когда у Пацкана поинтересовались, зачем он проделывал эти манипуляции с часами, он отшутился, что, мол, было "жарко".

На Закарпатье, откуда родом Пацкан, он имеет весьма одиозную репутацию – CМИ называют его называют "бывшим криминальным авторитетом". Ранее Валерия Пацкана тесно связывали с Виктором Балогой.

В своей нынешней деятельности главы Счетной палаты Валерий Пацкан опирается на секретаря палаты – Ходаковского Вадима Владимировича, с которым он якобы и проворачивает схемы, о которых далее будет идти речь. Примечательно, что в бытность Пацкана народным депутатом секретарь палаты Ходаковский был его официальным советником.

22 ЭЛИТНЫХ АВТОМОБИЛЯ, ИЛИ КУДА УХОДЯТ НАШИ ДЕНЬГИ?

В распоряжении наших журналистов оказалось заявление члена Счетной палаты Андрея Дидыка о совершении ряда уголовных правонарушений руководством Палаты Валерием Пацканом и Вадимом Ходаковским, адресованное руководителю ГБР Роману Трубе.

В весьма объемном документе наше внимание привлекла закупка 20 элитных автомобилей на нужды Счетной палаты. Среди них: 17новеньких автомобилей Toyota Camry Elegance, один автомобиль Toyota Camry Hibrid и два автомобиля Toyota Corolla Hybrid. Радость комфортного передвижения чиновников палаты обошлась государственному бюджету и гражданам Украины в 17 275 176 гривен.

Отдельно следует отметить и покупку двух не менее престижных микроавтобусов Toyota Proace Verso (стоимостью 1 330 000 грн) и Mercedes-benz V-250 Exclusive L (стоимостью 2 999 560 грн). В том, что такие закупки производились Счетной палатой легко можно убедиться, посетив сайт Prozorro.ua и введя в систему следующие номера открытых торгов: UA-2019-05-08-001799-c; UA-2019-05-08-001695-с и UA-2019-05-31-000768-c.

По словам члена Счетной палаты Андрея Дидыка, который сегодня выступает главным оппозиционером по отношению к коррумпированной своре, обосновавшейся у руля палаты, "на сегодняшний день назначено 9 членов Счетной палаты. То есть юридически обоснованная необходимость закупки может составлять всего 9 автомобилей, остальные 11, считаю, необоснованным (незаконным) расходованием бюджетных средств".

Андрей Дидык также обратил внимание, что ранее Пацкан возглавлял салон автодиллера Toyota и, странным образом, тендерная документация по двум торгам была выписана именно под одну модель – Toyota. В этом, по его мнению, прослеживается осознанное установление дискриминационных условий тендера.

К слову, в двух этих торгах победило ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД". Эксперты промониторили рыночное предложение других автосалонов и пришли к выводу, что сумма закупки по 20 автомобилям Toyota была существенно завышена – на 486 036 гривен.

"Мы исследовали, как закупались автомобили и микроавтобусы для Счетной палаты, и увидели, что там есть перерасход средств. Неизвестно зачем для 9 членов палаты и 8 руководителей территориальных управлений (2 из которых находятся на стадии образования) зачем-то приобрели 20 автомобилей. Удивляет также, зачем главе приобрели микроавтобус премиум-класса "Mercedes-Benz V-Class V 250 EXC / L (Exclusive)" за почти 3 миллиона гривен. Всего на закупку автомобилей и микроавтобусов в бюджете для Счетной палаты предусмотрено 29 миллионов гривен. Неужели нужно сейчас осуществлять такие расходы на содержание Счетной палаты? Других неотложных потребностей в государстве нет?", - задается вопросом Андрей Дидык в нелавнем резонансном интервью изданию Цензор.НЕТ.

Как следует из заявления в ГБР, значительное завышение стоимости предмета закупки, привело к нанесению потерь государственному бюджету, как минимум, на сумму свыше 500 000 гривен, а если же взять в расчет излишне закупленные автомобили в количестве 11 штук, то сумма убытков, по мнению заявителя, будет составлять более 9 500 000 миллионов гривен.

Казалось бы, если Кабинет министров подтверждает бюджетный запрос Счетной палаты, а Минфин ставит на нем свою визу, то в этом нет ничего зазорного и противозаконного, но тут, очевидно, просматриваются признаки политической коррупции.

Безусловно, такие новости о многомиллионных растратах чиновников в воюющей стране, где люди порой умирают от голода, а минимальная пенсия составляет 1 497 гривен, вызывают негодование и откровенную злость.

В этом контексте очень своевременной и правильной может быть инициатива президента Украины Владимира Зеленского пересадить чиновников, депутатов и министров на автомобили отечественного производства "ЗАЗ" и "Богдан", коли уж мы так ратуем за поддержку отечественного автопроизводителя. Сообщается, что соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте президента Украины.

ГОСТАЙНА И 100 000 000 ГРИВЕН НА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ И IT-УСЛУГИ

Как оказалось, закупка дорогих автомобилей для Счетной палатой – это цветочки. Куда более серьезные суммы фигурируют в закупках IT-оборудования и слуг, куда входит компьютеризация и оцифровывание документов организации.

Так, согласно годовому плану закупок Счетной палаты на 2019 год на закупку IT-услуг и оборудования предусмотрено более 100 000 000 гривен! Андрей Дидык уверен, что целесообразность такой закупки также вызывает большие сомнения. К слову, бюджетное предложение Счетной палаты составлялось и подписывалось Ходаковским В.В. касательно обоснований для выделения бюджетных средств на эти цели. Он же, как секретарь палаты, принял единоличное решение с превышением полномочий по оцифровыванию всех актов аудита.

В данном контексте есть также большой риск, что информацию, которая находится в актах аудита и, которая по своей сути является служебной информацией, невозможно размещать на общедоступных электронных носителях. В информационно-аналитической системе Счетной палаты (системе электронного документооборота), по информации Андрея Дидыка, отсутствует система защиты информации. Более того, акты аудитов содержат не только сведения с ограниченным доступом, но и такие, которые касаются государственной тайны. Имеется в виду, что при проведении указанных работ IT-специалистами может произойти утечка информации.

Член Счетной палаты Дидык уверен, что формировать и оцифровывать акты аудитов без существующей системы защиты относительно возможной в дальнейшем утечки информации – нельзя, поскольку незащищенность электронной системы может привести к постороннему вмешательству с последующей потерей документов или материалов, содержащих сведения военного характера, составляющих государственную тайну.

По его мнению, такие деяния могут подпадать под квалификацию ст. 422 УК Украины (Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения).

СКАНДАЛ С НАПК И ПРОВЕРКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

После того, как Андрей Дидык начал выступать с острой и обоснованной критикой руководства СП, естественно, его захотели отстранить. Не столько из-за личной неприязни, сколько из-за боязни, что могут быть обнародованы обличающие материалы, а во время проверок ведомств, которые вверенные Дидыку, могут быть выявлены существенные нарушения.

Так, в Счетной палате разгорелся скандал, связанный с аудитом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который непосредственно отвечает за распределение средств из госбюджета на финансирование политических партий.

Отметим, что согласно распределения направлений деятельности между членами Счетной палаты, Андрею Дидыку отдали следующие направления: Министерство информационной политики, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Министерство юстиции, Государственная архивная служба, Государственная регуляторная служба, Государственное агентство по вопросам кино, Национальное агентство по вопросам государственной службы Украины, НАПК, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Антимонопольный комитет.

"По процедуре мы должны заблаговременно обозначать контрольные мероприятия на следующий год и на этот год мы внесли предложения в конце прошлого. В служебной записке, с которой я обратился к председателю Счетной палаты, было прописано осуществление аудита в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), запланированое на второе полугодие 2019 года. Он (Валерий Пацкан. – Авт.) на совещании взамен предложил перенести это мероприятие на первое полугодие. Но я настаивал, так как считал, что правильно было бы провести аудит уже после президентских и парламентских выборов", - говорит Андрей Дидык.

Очевидно, что проведение контрольных мероприятий в первом полугодии было бы выгоднее, как для руководства НАПК, близкого к этой партий, так и для самой партии, представителем которой в недавнем времени был Пацкан. Кроме того, желание провести проверку раньше, скорее всего, было мотивировано существенными нарушениями, которые могли быть выявлены.

Под контрольными мерами подразумевается проверка законности использования средств на аппарат НАПК (все помнят громкие скандалы с огромными премиями в этой организации. – Авт.) и на финансирование партий, которое осуществляется именно через НАПК, где решается согласовывать финансирование или нет. То есть планировалось выяснить, по целевому назначению расходуются средства, выделенные из бюджета, или нет. Отметим, что проверке подлежало финансирование шести партий, преодолевших 5%-й барьер на прошлых парламентских выборах, за период в три года.

По словам Дидыка, глава Счетной палаты по просьбе руководителя НАПК Мангула всячески упирался проверке во втором полугодии. Так как с Андреем Дидыком договориться не удалось, то на него началось давление. Вдумайтесь только, НАПК в отместку решает проверить декларацию того, кто уполномочен контролировать их! Впрочем, такая проверка была пройдена, существенных нарушений выявлено не было.

"Я считаю, что на меня оказывается давление, чтобы заблокировать проверку НАПК, на финансирование которого из госбюджета в течение трех лет выделено более полумиллиарда гривен, и политических партий (за три года финансирование составило более 1,5 млрд грн), среди которых остались БПП "Солидарность" (почти 400 млн грн) и "Оппозиционный блок" (почти 243 млн.).

Теперь, когда данная информация стала достоянием общественности, нас, очевидно, ожидают еще более серьезные разоблачения, которые, есть надежда, будут подкреплены решительными действиями правоохранителей.

ПОЧЕМУ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОТЧЕТЫ МИНКУЛЬТА И АМПУ?

К слову, все вышеприведенное – лишь вершина айсберга. Как было отмечено выше, в Счетной палате сложилась критическая ситуация с необнародованием отчетов, решений палаты по результатам контрольных мероприятий.

Согласно Регламенту Счетной палаты процедура прохождения указанных документов должна осуществляться не более чем в течение 25 дней после утверждения на заседании соответствующих отчетов. Однако по факту документы не выходят за пределы Счетной палаты в течение 86 дней.

Самое интересное, что в стенах Счетной палаты на сегодня "прячутся" два отчетааудита, которые касаются расходования средств Минкультуры и АМКУ. Примечательно, что по акту аудита Минкультуры было принято коллегиальное решение Счетной палаты направить его правоохранительным органам. Но господин Пацкан, к сожалению, не подписывает соответствующее письмо с актом в Нацполицию. Такое бездействие в дальнейшем может быть расценено правоохранителями как сокрытие преступления.

"Два отчета, ответственный за которые я, - анализ деятельности Антимонопольного комитета в 2018 году и аудит эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству культуры Украины на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках, осуществление мероприятий по охране культурного наследия паспортизации, инвентаризации и реставрации памятников архитектуры, культуры и мирового наследия ЮНЕСКО, после принятия на заседании 28.05.2019 до сих пор не вышли за пределы Счетной палаты. Пацкан не подписал письмо Нацполиции акта аудита Минкультуры, где установлены нарушения должностными лицами этого министерства", - рассказал в интервью Андрей Дидык.

"Учитывая указанное, по моему мнению, в действиях должностных лиц - Пацкана В.В. и Ходаковского В.В., могут иметь место признаки противоправных деяний, указанных в статье 366 УК Украины "Служебный подлог", поскольку гарантировать достоверность официальных документов и решений Счетной палаты - невозможно без проведения дополнительной экспертизы этих документов, а именно, на соответствие содержания утвержденного на заседании отчета с тем, что вышло за пределы Счетной палаты", - посетовал доктор экономических наук Дидык.

Кроме того, по словам члена СП, о возможности служебного подлога также свидетельствует деятельность юридического департамента, который подчинен председателю Счетной палаты, поскольку при предоставлении правовых заключений осуществляется "адвокатирование" - защита позиций объектов проверки, а также юристами "теряются" административные протоколы, составленные аудиторами.

ГБР НАЧАЛО УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: РУКОВДСТВО СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОТОВИТСЯ К ДОПРОСАМ

Таким образом, член Счетной палаты Андрей Дидык насобирал целую вереницу правонарушений, которые нашли свое отражение в заявлении о преступлениях, адресованном ГБР. Так, заявитель усматривает в действиях руководства палаты признаки уголовных преступлений по ст.ст. 15, 28, 210, 344, 364, 356, 366, 422 УК Украины.

Как следствие, Государственное бюро расследований, рассмотрев заявление Андрея Дидыка, начало досудебное следствие в уголовном производстве за № 62019000000001290 по ч.1, ст. 364 УК Украины. По нашей информации, это далеко не последнее уголовное производство в отношении неправомерных действий должностных лиц Счетной палаты. Также, наши источники сообщают, что вскоре Валерий Пацкан и Вадим Ходаковский будут вызваны на допросы.

Исходя из всего того объема нарушений, которые вывялены в действиях руководства Счетной палаты, напрашивается один логически вывод – нужно не только провести тщательный аудит деятельность этого контролирующего органа, не только сменить руководство палаты, но и обязательно привлечь виновных к неминуемой ответственности. Наши журналисты будут пристально следить за развитием событий в этих резонансных уголовных производствах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!