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29 февраля • обновлено в 11:55
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Кремлевское бешенство и крымская рана

8.5т

Российские политики и пропагандисты как по команде стали возмущаться решением президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

На заявление Зеленского немедленно откликнулся пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявивший, что решение Зеленского "никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма". Разумеется, высказались руководители структур власти оккупированного полуострова, журналисты, представители режима Януковича. Но это – предсказуемая реакция.

Предсказуемая потому, что в Москве убедили себя, что со временем о Крыме в Украине забудут, с оккупацией смирятся. И то, что спустя шесть лет после оккупации полуострова принято решение ежегодно вспоминать об этом преступлении на государственном уровне, не может не вызывать бешенства в Кремле, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Мнение о том, что со временем крымская рана зарубцуется и о полуострове забудут, ошибочно

Но чего возмущаться-то? Россия пытается добиться от Украины признания того, что имела право на аннексию части ее территории без учета мнения украинского государства и граждан Украины. Признания того, что международное право и договора, подписанные президентами Украины и России, не имеют ровно никакого значения. Какое государство может пойти на такой позор?

Новости
Новости Крымнаша. Оккупация отрезвляет

Поэтому мнение о том, что со временем крымская рана зарубцуется и о полуострове забудут, ошибочно. Крым не похож на другие конфликты на постсоветском пространстве именно потому, что ни до, ни после аннексии Крыма Россия открыто не претендовала на чужие территории. Да, и Приднестровье, и Абхазия с Южной Осетией, и Донбасс – это открытые раны. Но это раны, от которых можно найти лекарство – или, по крайней мере, есть иллюзия, что можно найти.

Лекарство от незаживающей раны Крыма на теле Украины, как кащеева смерть спрятано в Кремле, в самом главном кабинете

А лекарство от незаживающей раны Крыма на теле Украины, как кащеева смерть, похоже, спрятано в Кремле, в самом главном кабинете. Именно поэтому есть четкое понимание того, что эта рана на теле Украины зажить не может, что она болит и кровоточит.

Новости
Новости Крымнаша. С каждым годом все больнее

Владимир Зеленский своим указом просто еще раз подчеркнул эту реальность. Реальность, которую видят в Крыму. Реальность, которую видят в Украине. Реальность, которую видят в мире. Реальность, которую рано или поздно заметят и в России.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Крым.Реалии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Золотой теленок - цитата -Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах . Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. … – Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа? – О о, Бернсторф это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:... ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛИ !
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Реальность, которую видят в мире..." - видят, потому что оккупация Крыма ПЕРВЫЙ в ХХI-м веке случай ПРЯМОЙ АГРЕССИИ И ОККУПАЦИИ чужой территории. И когда в Ихтамнетии отхватят, в этом же ХХI-м, Сибирь, мы по крайней мере - и ни пары с уст.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Да все московиты видят и все понимают... Однако выступить против кремля им слабо! Лучше в унисон с властью покричать "крымнаш", сделав потом вид, что их в этой кричащей толпе не было. Ихтамнеты одним словом!
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