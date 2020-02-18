"Кремль продолжает снабжать своих марионеток": США на Совбезе ООН мощно поддержали Украину

Ситуация с эскалацией конфликта на Донбассе показала, что Москва не желает выполнять взятые на себя обязательства.

Такое заявление сделала представитель США на заседании Совета безопасности ООН. Она подчеркнула, что агрессивные действия России идут вразрез с международными нормами и международной безопасностью.

"Она (Россия) продолжает вооружать, снабжать и подпитывать своих марионеток на востоке Украины, что идет в разрез с позицией РФ по Минским договоренностям. Сегодняшнее нападение пророссийских сил возле Золотого напрямую противоречит условиям, которые были достигнуты лишь неделю назад. Россия по-прежнему не выполняет обязательства, взятые на себя президентом Путиным и другими официальными лицами. Продолжаются убийства украинцев. Вместо того, чтобы конструктивно работать (над решением конфликта), Россия распространят дезинформацию, и совершенно очевидно играет роль в разжигании этого конфликта", – заявила она.

В то же время представитель США отметила усилия украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе

"Президент Зеленский активизировал дипломатию для завершения конфликта, попытался улучшить гуманитарные условия, провел обмен заключенными и пошел на диалог с президентом Путиным. В результате этого прошло первое с 2016 года заседание в Нормандском формате", – сказала она.

Дипломат напомнила, что США поддерживают Минские договоренности и Нормандский формат. "Урегулирование конфликта должно быть полностью дипломатическим. Мы и далее будем поддерживать суверенитет и территориальную целостноть Украины", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Великобритании осудила Россию за поддержку террористов "Л/ДНР" и попытки подорвать суверенитет Украины.

Напомним, что утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев.

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