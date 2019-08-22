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Кремль подтвердил обмен заложниками с Украиной

2.5т Читать материал на украинском

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина". Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", – сказал пресс-секретарь Путина.

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