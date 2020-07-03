Кремль может воспользоваться “идеальным штормом”: генерал США рассказал об угрозе атаки РФ на Украину

Россия может напасть на юг Украины, так же, как она атаковала Грузию в 2008 году – воспользовавшись президентскими выборами в США.

Такое мнение в интервью Lb.ua высказал американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. В такой момент запад может ненадлежаще отреагировать на российскую агрессию.

Генерал отметил, что ситуацию с возможной атакой на юг Украины усугубляют проводимые в РФ военные учения "Кавказ–2020".

“Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь российские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания. В ходе учений у России появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками. И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе”, – сказал Ходжес.

Он согласился, что ситуация может напомнить события 2008 года, когда Россия напала на Грузию, воспользовавшись президентской кампанией в США.

“Я бы не хотел употреблять здесь выражение "идеальный шторм". Впрочем, существует немало идеальных условий, чтобы Кремль решил: можно провести наступление, на которое Запад не сможет отреагировать надлежащим образом”, – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал Бен Ходжес предположил, что в сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и нехватки воды в Крыму.