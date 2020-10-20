Кравчук раскрыл стратегию по возвращению Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук озвучил стратегию возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что для этого необходимо принять пакет законов.

В частности, Кравчук отметил, что речь идет о:

прекращении войны;

проведении выборов на неподконтрольных территориях;

формировании исполнительной власти;

принятии законов экономического характера, в том числе и тех, которые создадут условия для инвестиций.

Глава украинской делегации пояснил, что это огромный массив документов: в период войны, после войны и в период возвращения неподконтрольных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратился к украинцам с трибуны Верховной Рады. В своем выступлении он рассказал о проблеме с коронавирусом и ситуации с оккупированными территориями.

В эфире Obozrevatel TV Леонид Кравчук прокомментировал речь главы государства. Он отметил, что в целом она является удовлетворительной.