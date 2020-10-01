Кравчук об увольнении Фокина из ТКГ: его позицию по Донбассу никто не знал

В Трехсторонний контактной группе заранее не знали, какова позиция Витольда Фокина относительно войны на Донбассе, а свою судьбу он решил сам скандальными заявлениями.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук. По его убеждению оправданием заявлений Фокина о том, что войны между Украиной и Россией якобы нет, может быть его "длительное отсутствие в информационно-политическом пространстве", передает ТСН.

Также политик предположил, что экс-член ТКГ мог сделать скандальное заявление на эмоциях, но несмотря на это, остается "опытным и добросовестным" человеком.

Однако, по словам Кравчука, с Фокиным разговаривали о его позиции относительно Донбасса и просили самостоятельно определить свои дальнейшие действия в ТКГ, но в скандальных высказываниях не обвиняли.

На уточняющий вопрос, сам ли Фокин попросил Зеленского уволить его, Кравчук объяснил, что с ним говорил он сам, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак.

"Я его давно знаю и не хочу, чтобы ситуация, которая сложилась, была неточной, чтобы все знали позицию каждого. Когда речь идет о человеке, тем более о человеке с такой биографией, при всей сложности по любому вопросу надо оставаться человеком. И я с ним поговорил. Я также понял Витольда Павловича, что он хочет сам этот вопрос решить, не доводя до какого-то административного всплеска. Я знаю, что с ним общался и глава ОПУ Андрей Ермак. Не знаю, о чем они говорили, но знаю, что общались. Думаю, что наше заявление, имеется в виду заявление делегации, и позиция самого Ермака дали основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом", – заявил Кравчук

В то же время он заверил, что о позиции Фокина не было известно до его назначения и он не транслировал позицию Зеленского и Ермака.

"Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах. Вы его видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли или не могли", – считает Кравчук.

Он также отметил, что вопрос замены Фокина пока не обсуждался.

Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

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