Кравчук назвал инициатора инспектирования позиций ВСУ под Шумами

Инициатором проверки позиций ВСУ был советник Путина Дмитрий Козак
Он требовал этого в ультимативной форме
Козак принимал участие в онлайн-встречи ТКГ впервые
Осуществление инспектирования позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе совместно с террористами "ДНР" было инициировано помощником президента России Дмитрием Козаком.
Это нюанс раскрыл первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", трансляция которой велась на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Именно 9 сентября, как реакция на все эти события, (на угрозы главаря "ДНР" Пушилина уничтожить позиции ВСУ под Шумами. – Ред.) состоялось внеочередное заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина", – отметил Кравчук.
"Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения, или не будет... И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", – добавил он, подчеркнув, что у Украины на руках был документ ОБСЕ с подтверждением безосновательности обвинений России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.
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