Козаку показалось, что Украина вышла из Минских соглашений: Кремль заявил о "новых документах"

Заявление властей Украины о пересмотре Минских соглашений может означать выход Киева из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщает РИА Новости, так заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак трактовал слова вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексея Резникова о том, что Минские соглашения во многом уже неактуальны.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", – сказал Козак.

Также, по его словам, это будет означать, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.

Замглавы администрации Кремля добавил, что на выработку новых документов могут уйти годы.

Напомним, 9 июля Алексей Резников заявил о неактуальности Минских соглашений – предусмотренные в них сроки уже истекли, а договоренности не реализованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Козак назвал возможный выход Украины из Минских соглашений "чрезвычайным политическим событием".