Козак о переговорах: Россия не видит оснований для встречи Зеленского и Путина

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не видит сейчас оснований для проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Такое заявление он сделал после встречи советников руководителей государств, которая проходила в Берлине 11 сентября.

"Оснований для проведения саммита нет", – отметил он.

Козак также сказал, что достичь согласованных решений удалось не по всем вопросам.

"Договорились о том, что на уровне наших заместителей продолжится диалог. По всем этим вопросам попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение", – сказал Козак.

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