Коснется Крыма и Донбасса: Бессмертный нашел "ловушки" в законопроекте о децентрализации

В Конституцию Украины под видом децентрализации могут быть внесены изменения, которые закрепят особый статус Донбасса и отказ от аннексированного Крыма.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, комментируя законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Бессмертный предположил, что на переговорах "нормандской четверки" в Париже украинская и российская сторона заключили "некоторые договоренности, которые не озвучиваются".

"Я вижу скрытые попытки внести изменения в Конституцию, навести "шахер-махер", – отметил он.

Комментируя положения законопроекта относительно децентрализации, дипломат отметил: "Там спрятано предложение, что законом может определяться особый статус отдельных административно-территориальных единиц. До этого в украинской Конституции слова "статус" по отношению к отдельным административно-территориальным единицам не было. Там использовалось "особенности местного самоуправления". Это в понятийном и в правовом отношении носит абсолютно разные последствия".

Также, по его словам, в документе "неслучайно выскочил Севастополь".

"Вспомните, в российско-украинском договоре все время шла дискуссия – "база российского флота в Севастополе" или "база российского флота город Севастополь". Эта одна буква стала причиной того, что больше 6 лет над договором шел разговор. Не случайно из текста изменений в Конституцию выпал Севастополь... Одна буква иногда определяет судьбу миллионов населения и огромных территорий", – подчеркнул Бессмертный.

На вопрос, могут ли такие изменения в Конституцию означать для Украины "прощание" с Севастополем, дипломат ответил: "Мы можем иметь такие перспективы. Как и вопрос со статусом отдельных административно-территориальных единиц. Потому что до этого Киев и Севастополь имели особенности местного самоуправления. А тут экстерриториальный статус. Надо понимать, что тут совершенно другие правовые последствия… Что авторы задумали, я не знаю. Очень похоже на то, что под занавеской децентрализации хотят протянуть эту вещь".

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором подробно описано его видение административной реформы в Украине.

Эксперты уже забили тревогу из-за множества "подводных камней". В частности, в законопроекте о децентрализации не упоминается "специальный статус" аннексированного Севастополя

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