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18 декабря • обновлено в 17:19
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Кортежи и "личное" шоссе: у Зеленского опровергли громкую "сенсацию"

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Шоссе к коттеджному городку под Киевом было построено в целях безопасности и не имеет отношения к президенту Владимиру Зеленскому, который там проживает.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщили в среду, 18 декабря, в Офисе главы государства.

"Объездная дорога, построенная к коттеджному городку, была запланирована и создана для альтернативного экстренного подъезда или выезда жителей и спасательных служб на случай блокировки основной дороги при возникновении чрезвычайной ситуации. Это один из стандартных методов планирования противопожарной безопасности жилых объектов, городов и других населенных пунктов. Президент Украины для проезда к коттеджного городка пользуется основной дорогой, как и все остальные жители", – заверили в ОП.

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У Зеленского опровергли "сенсацию" о "личном" шоссе

У Зеленского опровергли "сенсацию" о "личном" шоссе

У Зеленского также добавили, что администрация коттеджного городка уже готовит официальное опровержение касательно строительства "особого шоссе" с фото и планами разъяснения.

Кроме того, OBOZREVATEL обратился с запросом в Управление государственной охраны касательно видео якобы с кортежем Зеленского, которые наделали шума в сети.

"Две видеозаписи с автомобильными кортежами в сюжете "5 канала", якобы сопровождающими президента Украины, содержат информацию, не соответствующую действительности", – ответили в УГО.

Отмечается, что на первом видео показано совместный кортеж делегаций президента Республики Беларусь и президента Украины во время официального визита Александра Лукашенко в Украину 4 октября.

В УГО также сообщили, что на втором видео "5 канал" выдал за реальность кадры из сериала "Слуга народа".

"Подобные манипулятивные видеозаписи искажают реальность, ведь кортеж президента Украины Владимира Зеленского состоит из минимально необходимого количества автомобилей и движется в общем автотранспортном потоке, а дорожное движение для него не ограничивается и не перекрывается", – резюмировали в Управлении госохраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация, что в селах Рославичи и Иванковичи, просто в поле появилась асфальтированная дорога с современным освещением, которую построили якобы лично для Зеленского.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что на счёт шлагбаума? Вообще в норме если эта дорога для безопасности, что логично (должны быть всегда не менее двух заездов), то она должна использоваться обычным порядком, т е этот резервный путь должен всегда находиться в эксплуатации. И также ничего не сказано об использовании автотранспорта представительского класса для зарубежных делегаций в повседневных нуждах самого Вована. Также забыли, что дорога построена на распаеванной земле, или нет?
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