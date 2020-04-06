Коронавирусом заразились еще двое нардепов

Еще два депутата Верховной Рады Украины заразились коронавирусом COVID-19. Оба находятся на самоизоляции.
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Как написал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале "Правда Качуры", речь идет о депутатах Виталие Борт и Игоре Кисилеве ("Оппозиционная платформа – За жизнь").
Виталий Борт
Игорь Киселев
Как сообщает Liga.net с ссылкой на собственные источники, Борт вернулся в Украину из Франции 14 марта. В заседаниях 17 и 30 числа не участвовал. Киселев был в Раде 17 марта, однако на внеочередных заседаниях 30 числа отсутствовал. За границу – не выезжал.
Также Качура опубликовал список всех зараженных на данный момент нардепов: Борт, Кисилев, Лукашев (все – ОПЗЖ), Горбенко (вылечился), Ватрас (оба – "Слуга Народа"), Шахов ("Довира", вылечился), Рудык, Скороход (оба – внефракционные).
Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" предлагают Верховной Раде работать дистанционно, а законы принимать в онлайн-режиме.
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