Главная Новости
6 апреля • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Коронавирусом заразились еще двое нардепов

8.6т
Читать материал на украинском

Еще два депутата Верховной Рады Украины заразились коронавирусом COVID-19. Оба находятся на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как написал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале "Правда Качуры", речь идет о депутатах Виталие Борт и Игоре Кисилеве ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Виталий Борт

Виталий Борт

Игорь Киселев

Игорь Киселев

Как сообщает Liga.net с ссылкой на собственные источники, Борт вернулся в Украину из Франции 14 марта. В заседаниях 17 и 30 числа не участвовал. Киселев был в Раде 17 марта, однако на внеочередных заседаниях 30 числа отсутствовал. За границу – не выезжал.

Коронавирусом заразились еще двое нардепов

Также Качура опубликовал список всех зараженных на данный момент нардепов: Борт, Кисилев, Лукашев (все – ОПЗЖ), Горбенко (вылечился), Ватрас (оба – "Слуга Народа"), Шахов ("Довира", вылечился), Рудык, Скороход (оба – внефракционные).

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" предлагают Верховной Раде работать дистанционно, а законы принимать в онлайн-режиме.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги