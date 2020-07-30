Конфликт со "слугой" в Железном Порту: в сети всплыли видео ссоры
Андрей Одарченко.
В сети появились видео якобы с места конфликта между нардепом от "Слуги народа" Андреем Одарченко и другим отдыхающим в Железном Порту Херсонской области.
По данным СМИ, неизвестный ударил в лицо народного избранника. На роликах, опубликованных в YouTube, снят не сам момент потасовки, а, вероятно, уже завершение ссоры.
На записях очевидца видно, как мужчина с громкоговорителем "отчитывает" отдыхающего в белой футболке за "неадекватное поведение".
"Дай всем денег, ты депутат..." – заявлял он.
Скриншот
Отметим, что сам Андрей Одарченко ситуацию пока не прокомментировал.
Facebook / Слуга народу – Одарченко Андрій – Округ 170
В комментарии нашему изданию пресс-служба полиции заявила, что в течение часа установила личность человека, который нанес удар.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.