Кондратюк посоветовал "слугам народа" повзрослеть и не выступать за дружбу с РФ

Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что украинская власть в лице президента и его команды должна четко показать, что она не "выступает за дружбу" со страной-агрессором Россией.

Также, по его убеждению, монобольшинству нужно наконец "повзрослеть". Таким мнением он поделился в интервью "УП".

"Партия "зеленых" должна перестать выкристаллизовывать в себе бужанских, она должна понимать, что у них единственный возможный политический смысл – проукраинский, а не малороссийский, извините", – сказал он.

Кондратюк отметил, что с точки зрения внешней позиции власть должна отстаивать страну на международной арене и призвать к противодействию России всеми возможными средствами.

"И не делать, не говорить нам, мол: "Меркель устала, Макрон устал". Да плевать, кто они такие, эти Меркель и Макрон! Это наша страна, они за нее никогда не будут решать", – возмутился телеведущий.

Кроме этого, добавил он, на внутреннем уровне представители президентской партии должны перестать "ходить между каплями".

"И всяким разумковым говорить о том, что надо, например, пересмотреть закон о языке. Вы выполните его сначала хоть на 10%! А потом говорите, что это какие-то вещи не выполняются. Он еще не вступил в силу, вы же омбудсмену почти год зарплату не платили", – привел пример продюсер.

Он подчеркнул, что "слуги народа" наконец должны показать украинцам: они вместе с ОПЗЖ выступают за дружбу с Россией, которая является агрессором, или вы все-таки за Украину.

"Думаю, что у них это определение приведет к радикализации внутри партии и будет так, как с рассмотрением так называемых поправок Бужанского. Они разделятся и все поймут, что им надо повзрослеть", – убежден Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Игорь Кондратюк заявил, что Украина в геополитическом измерении должна двигаться подальше от России, не оглядываясь на восток. Однако нынешняя власть в этом вопросе все еще "топчется на месте", потому что политики или неразумные, или продажные.