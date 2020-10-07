Лерос должен заплатить по 'нашему' закону, – Комарницкий на скандальных пленках

Народный депутат Гео Лерос опубликовал очередную порцию пленок с разговорами якобы Дениса Комарницкого и Николая Тищенко, в которых они обсуждали, как "припугнуть" парламентария.

В ролике опубликованном на Youtube, якобы Комарницкий и его собеседник, имя которого неизвестно, обсуждают план "по Дубинскому (нардеп от "Слуги народа") и Леросу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Смотрите, подумайте, пожалуйста, об этом. Я буду на связи. Вот. Но должна быть программа по Дубинскому и Леросу. Может, я его обниму где-то в ресторане. Просто обниму, чтобы он пунцовый стал. Я его могу баллончиком покрасить. Могу зеленкой. Могу его приобнять, зеленочкой облить, сказать: смотрите на этого клоуна", – говорит якобы Комарницкий.

Кроме того, мужчина с голосом, похожим на Комарницкого уже в разговоре с якобы Тищенко говорит, что Лерос якобы должен заплатить "по нашему закону".

"Ало. Нет, у меня знаешь, другая тема появилась. Заплатить потом штраф, ну или зеленкой облить. Он про меня наплел столько гадостей, что он за это должен заплатить по нашему закону?", – говорит предположительно Комарницкий.

"О, бл*ть, может какое-то ведро грязи вылить ему на голову? Вылить г*вна и сказать: "Вот, на тебе". На камеру. То есть можно взять камеру, зарядить ему по е*алу и заплатить сразу ему, 17 тыс. грн. Ты подумай, мне кажется, что нам надо что-то яркое", – озвучил он свою идею.