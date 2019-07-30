"Команда профісіоналів!" "Сотрудник" ОП Зеленского снова опозорился в сети

В сети в очередной раз высмеяли за неграмотность якобы сотрудника Офиса президента Николая Богославца. Пользователи шутят, что, кроме обучения будущих депутатов от партии "Слуга народа", нужно учить и работников ОП.

Об этом сообщил журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook. Он разместил скриншот поста кандидата в нардепы Евгении Кравчук, который с ошибками прокомментировал Богославец.

Кравчук написала, что на второй день тренингов будущие нардепы знакомились с анализом и разработкой публичных политик. На что "сотрудник" ОП написал: "Хорошее фото. Видно что команда профісіоналів".

Николай Богославец Facebook Николая Богославца

"После обучения Зе-депутатов нужно обязательно запускать обучения сотрудников Зе-ОП – но этих надо учить элементарной грамотности. Иначе такие "профісіонали" наделают беды. Только не надо рассказывать о Т9 или опечатке – это давно характерная особенность человека", – подчеркнул Соловей.

Скриншот Facebook Игоря Соловья

Как писал OBOZREVATEL, ранее Богомольца уже высмеивали за речевые ошибки. 24 июня на своей странице в Facebook он написал пост о том, что начал работать в Офисе Зеленского и описал задачи, которыми он будет заниматься: в нескольких предложениях он сделал до 10 ошибок.

На вопрос о том, как Богославец "влез" в ОП, он ответил, что прошел прозрачный конкурс, но не уточнил, какой именно.

OBOZREVATEL связался с представителями АП с просьбой проверить, действительно ли Богославец поступил к ним на службу, и ждет ответа.

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