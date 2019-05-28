ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Коломойский назвал имя нового министра здравоохранения

4.3тЧитать материал на украинском

Народный депутат от партии "Відродження" Андрей Шипко станет новым министром здравоохранения Украины.

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде". Он добавил, что Шипко является его другом.

"Это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", — ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции "Возрождение" Андрей Шипко, представляющий в Раде Днепропетровскую область.

Новости
"Я не обижаюсь!" Коломойский подтвердил, что Зеленский отрекся от него

При этом Коломойский выразил уверенность в том, что именно Шипко займет указанную должность.

"Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал про эту Супрун (и. о.министра здравоохранения Украины. — Ред.). Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство, конечно, ужасные вещи рассказывал", — добавил олигарх.

Андрей Шипко может стать главой МОЗ

Андрей Шипко может стать главой МОЗ

Первомайские новости

Он добавил, что с Шипко познакомился на "ниве депутатства".

"Товарищ и приятель (Шипко. — Ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства", — отметил Коломойский.

Коломойский назвал имя нового министра здравоохранения

Коломойский назвал имя нового министра здравоохранения

Скриншот

Кто такой Андрей Шипко

В 2006-2012 годах Шипко работал заместителем председателя Днепропетровского областного совета. Он является депутатом Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Оба раза избран в одномандатном избирательном округе №35 Днепропетровской области.

В Раде он является членом депутатской группы политической партии "Возрождение". Шипко занимает должность члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что единственный министр, который заслужил остаться на своем посту, — это глава МВД Украины Арсен Аваков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
44
6
Смешно
2
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ulyahin Alexandr
Ulyahin Alexandr
Бля, покорн заканчивается, сбавте обороты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Старкова Кристина
Старкова Кристина
Oгpомнoе спасибo тем, кто покaзал мнe этот прекpacный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁iuniqo Пpoсто пpoйдя прoстой опроc получила пoчти пoлyгoдовyю зaрплaту)) Пользyйтеcь, покa eщe ecть вoзмoжноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения