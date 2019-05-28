Народный депутат от партии "Відродження" Андрей Шипко станет новым министром здравоохранения Украины.

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде". Он добавил, что Шипко является его другом.

"Это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", — ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции "Возрождение" Андрей Шипко, представляющий в Раде Днепропетровскую область.

При этом Коломойский выразил уверенность в том, что именно Шипко займет указанную должность.

"Я его не лоббирую, но он мне много чего рассказал про эту Супрун (и. о.министра здравоохранения Украины. — Ред.). Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство, конечно, ужасные вещи рассказывал", — добавил олигарх.

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Он добавил, что с Шипко познакомился на "ниве депутатства".

"Товарищ и приятель (Шипко. — Ред.). Но я с ним познакомился на ниве депутатства", — отметил Коломойский.

Коломойский назвал имя нового министра здравоохранения Скриншот

Кто такой Андрей Шипко

В 2006-2012 годах Шипко работал заместителем председателя Днепропетровского областного совета. Он является депутатом Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Оба раза избран в одномандатном избирательном округе №35 Днепропетровской области.

В Раде он является членом депутатской группы политической партии "Возрождение". Шипко занимает должность члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что единственный министр, который заслужил остаться на своем посту, — это глава МВД Украины Арсен Аваков.

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