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"Когда последний сапог россиян покинет Украину": у Порошенко жестко отреагировали на телемост с пропагандистским каналом России

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Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала "Россия-24" и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

Телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог российкого военного покинет нашу территорию, говорится в заявлении политической партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", опубликованной на странице в Фейсбук.

"Этот проект – безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские СМИ. Такие действия создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитета и территориальной целостности Украины", – убеждены там.

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В партии напомнили, что канал "Россия-24", который финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под украинским санкциями. По нему действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования". Поэтому умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование.

"Проведение так называемого "телемоста" – это исключительная провокация со стороны Кремля и механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы простая – через вроде бы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы закрепить там свой реванш", – говорится в заявлении партии.

"Европейская солидарность" призвала Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания мгновенно отреагировать на так называемый "телемост" телеканала "Россия-24". Если соответствующей реакции не будет – в партии пообещали протестовать против их бездействия.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказаться от телемоста с российскими пропагандистами.

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессорроссийские телеканалыпропагандаПартия "Европейская солидарность"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ССут прокажённые! как отвечать, чем аргументировать! Ведь полная жо па во всём!
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Закон Порядок
Закон Порядок
о как срутся .второй пошел.
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