Княжицкий: недопустимо платить иностранцам за украинское кино

Законопроект 1058, который предусматривает выплату компенсаций иностранным компаниям, которые снимают кино в Украине, запрещает украинским продюсерам получать средства от государства на создание фильмов.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. По его словам, этот законопроект противоречит Конституции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Законопроект 1058, который только что был проголосован в первом чтении "Слугами народа", полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание таких фильмов в виде возврата квалифицированных расходов. Это противоречит Конституции Украины", – отметил Княжицкий.

Николай Княжицкий пресс-служба партии "Европейская солидарность"

По его словам, дискриминация украинского кинопроизводства является недопустимой, поэтому фракция партии "Европейская солидарность" будет делать все, чтобы защитить украинское кино.

"Мы сделали все, чтобы это кино возродилось и стало работать и сделаем все, чтобы оно никогда не было униженным", – сказал Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №1058, согласно которому государство будет компенсировать часть расходов иностранцам при производстве фильма в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале. Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"). Одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук – бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Вернись живым".

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