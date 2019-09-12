Главная Новости
12 сентября • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Княжицкий: недопустимо платить иностранцам за украинское кино

893 Читать материал на украинском

Законопроект 1058, который предусматривает выплату компенсаций иностранным компаниям, которые снимают кино в Украине, запрещает украинским продюсерам получать средства от государства на создание фильмов.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. По его словам, этот законопроект противоречит Конституции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Законопроект 1058, который только что был проголосован в первом чтении "Слугами народа", полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание таких фильмов в виде возврата квалифицированных расходов. Это противоречит Конституции Украины", – отметил Княжицкий.

Николай Княжицкий

Николай Княжицкий

пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Новости
Княжицкий: "Слуги народа" планируют лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета

По его словам, дискриминация украинского кинопроизводства является недопустимой, поэтому фракция партии "Европейская солидарность" будет делать все, чтобы защитить украинское кино.

"Мы сделали все, чтобы это кино возродилось и стало работать и сделаем все, чтобы оно никогда не было униженным", – сказал Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №1058, согласно которому государство будет компенсировать часть расходов иностранцам при производстве фильма в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале. Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"). Одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук – бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Вернись живым".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Микола Княжицький
Теги
украинское кино Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
3
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Можно попроще,попытаться снимать хорошие фильмы,а не с бюджета гроши трясти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel