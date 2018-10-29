Петрушка Зеленский смищно гыгыкает над Порошенко и играет сценку с выдвижением себя на пост президента.
Клоун реально считает себя альтернативой Порошенко. Паяц на поводке у олигарха. Придворный шут. Никто. Реально считает, что он более достойный чем, человек добившийся санкций, безвиза, автокефалии, построивший Армию, давший на нее сотни миллионов своих гривен.
Я уверен, что для этого ничтожества, извинявшегося перед Кадыровым, это пустой звук и он реально считает себя лучше человека, который не прогнулся под Путина, а погнул того (всем неверующим - к свидетельству Француа Олланда).
Главнокомандующего во время войны поднимает на смех мыша, которая извинялась перед кадыровым. Извинялась уже после начала войны. После того, как кадыров заслал своих боевиков в Украину и те отрубали руки украинским воинам за тату с тризубом. Вот перед ним извинялся Зеленский за свои шутки.
А теперь хочет быть президентом.
И какие-то уе***ы в зале этому еще хлопают.
Пи**ец.
Выбирайте его, он вам еще и в должности Президента извинится перед кадыровым.
Видео тут:
ПС. Слушайте этот заискивающий тон. Куда и улетучилась борзота. Это не над Порошенко шутить. Вот уж точно, кто не рискнет орать на Путина, так это этот трус заискивающий перед врагом.
ПС2. И да, внимание как он сразу сдает своих "технических работников". Трус тут же сдал своих подчинённых, выставил впереди себя. Вот уж этот точно защитит Украину. Куда там Порошенко.
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