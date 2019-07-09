Климпуш-Цинцадзе: работа по интеграции в ЕС и НАТО поставлена на паузу

Работа по интеграции в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас фактически поставлена на паузу.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации результатов всеукраинских социологических исследований об отношении и осведомленности общественности относительно вступления Украины в ЕС и НАТО , сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, саммит Украина-ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Порошенко.

Иванна Климпуш-Цинцадзе Пресс-служба "ЕС"

"Сейчас для меня важен другой вопрос: с кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней Декларации саммита Украина-ЕС? Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу?" – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр отметила, что подавляющее количество украинцев поддерживает продвижение Украины в Европейский союз и НАТО, и эта поддержка неуклонно растет.

"Мы видим признание украинцами того, что они уже много знают о ЕС и НАТО и одновременно требуют большего количества дополнительной информации. Исследование говорит о том, что нам надо сосредоточиться на разъяснении: что конкретно европейская и евроатлантическая интеграция несет не сугубо для государства Украина, а для каждого отдельного украинца, его уверенности в завтрашнем дне", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко сделал заявление по евроинтеграции. Также член команды Порошенко настаивает на завершении евроинтеграции рынка газа и электроэнергии.

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