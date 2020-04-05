Климкин: война на Донбассе не закончится, пока в России два Путина

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не сможет нормализовать отношения со страной-агрессором Россией и закончить войну, поскольку существует "два президента РФ Путина" – физический и коллективный.

В то же время он убежден, что президент Владимир Зеленский этого не понимает и пытается договориться о мире. Об этом политик рассказал в интервью с Яниной Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он реально надеется, что возможна нормализация отношений. И по-другому видит Россию, не как экзистенциального врага... Но ведь сейчас существует два Путина: физический, который обнуляет сроки, перезагружается, и коллективный", – сказал Климкин.

По его словам, последний еще делится на два: первый – это российские элиты, а второй – сами россияне, которые, как и их лидер, скучают по СССР.

"Он олицетворяет определенного коллективного народного Путина – духовного правителя. И эта история формируется в течение последних 20 лет", – пояснил Климкин.

Кроме этого, экс-министр иностранных дел считает, что глава страны-агрессора "хочет уничтожить Украину", поэтому о мире не может быть и речи.

"Пока эта Россия существует, у нас есть враг. Мы с ним можем находиться в состоянии войны, в том числе и гибридной. Но в состоянии классического мира мы никогда с ним не будем находиться. Потому что Путин хочет нас уничтожить, абсолютно искренне", – подытожил Климкин .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Климкин говорил, что президент России Владимир Путин рассчитывает создать и возглавить "новый СССР", в который, по его замыслу, должна войти и Украина.

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