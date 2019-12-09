"Контроль всей Украины": Климкин раскрыл план Путина на "нормандском формате"

На "нормандском формате" президент России Владимир Путин попытается добиться контроля над всей Украиной и расширить сценарий Донбасса на новые территории.

Такой прогноз в интервью для "Гордон" озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, страна-агрессор даже специально высчитала для этого особо подходящий момент, чтобы на Украину было легче давить.

"Путин выстроил для Зеленского эмоциональную "воронку" путем обмена пленными и одновременно дотянул "нормандскую встречу" до декабря, когда заканчивается контракт на транзит газа через Украину в Европу. Фактически Путин дотянул "нормандскую встречу" до момента, когда начался обратный отсчет буквально на часы. То есть Украина находится под прессингом, но так же под прессинг попали европейцы: им нужно понимать, что будет с транзитом газа и есть ли окно возможностей для решения вопроса Донбасса", – отметил он, подчеркнув, что еще одним "козырем" Кремля является окончание действия временного закона об особом статусе ОРДЛО.

Кроме того, Климкин добавил, что главной проблемой российско-украинских отношений является отнюдь не Донбасс, а желание Кремля контролировать всю Украину, не дать ей стать даже нейтральным буферным государством и вопрос оккупированного Крыма.

"Вот те фундаментальные проблемы, которые постарается решить Россия, в том числе на "нормандской встрече". Глобальная цель России – возвращение всей Украины под свое влияние. Думаю, в закрытой части проговорят и, скорее всего, согласуют один из инструментов достижения этой цели, а именно – условия проведения выборов на оккупированном Донбассе. Проведения выборов в первую очередь и как можно скорее, возможно, одновременно с нашими местными. И при условии сохранения Россией реального контроля над оккупированным Донбассом", – озвучил свой прогноз бывший глава украинского МИД.

Павел Климкин "Украинская правда"

Климкин выразил уверенность в том, что Кремль будет расширять свой контроль на весь Донбасс, а также на весь восток и юг Украины, что приведет к фрагментации украинского государства.

Экс-министр отметил, что одним из способов реализации этого сценария могут стать выборы в ОРДЛО. Более того, Москва может даже разыграть карту с внедрением своих агентов в пропрезидентскую партию "Слуга народа".

"Даже если по результатам закрытых опросов они (власть Украины. – Ред.) считают, что "Слуга народа" имеет шансы показать хороший результат на этих выборах, то в Москве это тоже известно. А теперь представьте, как именно будут подбираться кандидаты от "Слуги народа" в ОРДЛО. Думаю, Россия этим воспользуется, чтобы протянуть в избирательный список темных лошадок, которые не только "Слугу народа" развалят изнутри, но и весь Донбасс. И это будет катастрофой", – опасается Климкин.

Подытоживая, он отметил, что верит в искреннее желание президента Украины Владимира Зеленского освободить людей и вернуть территории. Однако то, что глава государства считает "освобождением Донбасса", на самом деле станет спецоперацией РФ. "Никогда не стоит недооценивать Путина и российские спецслужбы", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Климкин заявил, что президент России Владимир Путин может согласиться остановить войну на Донбассе только в ходе переговоров с США и Западом.

Также он убежден, что Путин после завершения активной фазы войны на Донбассе возьмется за юг Украины. Ведь только захватив его оккупанты смогут получить контроль над безопасностью Черного моря и коридоры в Крым и Приднестровье.

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