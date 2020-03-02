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2 марта • обновлено в 14:25
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Климкин озвучил самую большую опасность на Донбассе

1.8т
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что выдача Россией по упрощенной процедуре паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в настоящее время представляет наибольшую опасность для нашей страны на Донбассе.

К тому же, по его словам, это происходит не только на оккупированных, но и на подконтрольных украинской власти территориях. Таким мнением он поделился в интервью "Главкому".

"С самого опасного, что сейчас происходит на Донбассе, – Россия выдает паспорта. Причем, и на нашей территории тоже. Она официально говорит, что на конец прошлого года выдала уже более 200 тыс. документов. Если динамика сохранится, то к концу этого года там будет полмиллиона российских граждан", – отметил экс-министр.

Климкин считает, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО – самое опасное, что сейчас происходит на Донбассе

Климкин считает, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО – самое опасное, что сейчас происходит на Донбассе

Он подчеркнул, что согласно концепции России, которая вскоре еще и будет внесена в конституцию страны-агресора, РФ будет иметь возможность защищать интересы российских граждан по своему усмотрению.

То есть, подчеркнул Кимкин, сможет "милитарно или гибридно" вмешиваться в дела Украины.

"Изменяет ли это вообще всю логику Минских договоренностей? Однозначно – да. Изменяет это возможное логику реинтеграции Донбасса? Сто процентов!" – подытожил экс-министр.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
ОРДЛО российские паспорта выдача паспортов в Донецке
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фил филька
фил филька
"сможет "милитарно или гибридно" вмешиваться в дела Украины" ах тыж ссска, а 6 лет оказывается не вмешивалась? упоротые в очередной раз запутались в своем вранье))
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