Климкин озвучил самую большую опасность на Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что выдача Россией по упрощенной процедуре паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в настоящее время представляет наибольшую опасность для нашей страны на Донбассе.

К тому же, по его словам, это происходит не только на оккупированных, но и на подконтрольных украинской власти территориях. Таким мнением он поделился в интервью "Главкому".

"С самого опасного, что сейчас происходит на Донбассе, – Россия выдает паспорта. Причем, и на нашей территории тоже. Она официально говорит, что на конец прошлого года выдала уже более 200 тыс. документов. Если динамика сохранится, то к концу этого года там будет полмиллиона российских граждан", – отметил экс-министр.

Климкин считает, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО – самое опасное, что сейчас происходит на Донбассе

Он подчеркнул, что согласно концепции России, которая вскоре еще и будет внесена в конституцию страны-агресора, РФ будет иметь возможность защищать интересы российских граждан по своему усмотрению.

То есть, подчеркнул Кимкин, сможет "милитарно или гибридно" вмешиваться в дела Украины.

"Изменяет ли это вообще всю логику Минских договоренностей? Однозначно – да. Изменяет это возможное логику реинтеграции Донбасса? Сто процентов!" – подытожил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президента России Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, поскольку она является сдерживающим фактором для всего дальнейшего развития Украины.

При этом он добавил, что Путина не удовлетворят договоренности по Донбассу только с Евросоюзом, поскольку санкции в отношении олигархов и безопасность России зависят от США.

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