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10 июня • обновлено в 21:33
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Климкин ответил Зеленскому на слова о том, что россиянам будет стыдно за Крым

6.2т
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Экс-глава МИД Павел Климкин не согласен с мнением президента Владимира Зеленского относительно того, что россиянам в будущем будет стыдно за оккупацию Крыма.

В Twitter дипломат выразил мнение, что в своем высказывании глава государства смотрит на мир в "розовых очках".

Зеленский ранее заявил, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины, поскольку "без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно и дружно общаться будущим поколениям украинцев и россиян".

"Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать – никто в России добровольно его не отдаст", – возразил Климкин.

Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский раскрыл планы по возвращению Крыма. Он уточнил, что для этого нужны новые международные площадки, раз Россия не хочет обсуждать этот вопрос в рамках "Минского процесса".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Павел Климкин Владимир Зеленский
Место
Украина
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