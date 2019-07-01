"Климкин не способен руководить МИД": комитету Рады указали на большую ошибку

Отказ профильного комитета Верховной Рады рассматривать отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина – это большая ошибка.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский дипломат, дважды глава МИД (2003-2005 и 2010-2012 гг.) Константин Грищенко.

"Климкин не может, не способен сейчас руководить министерством. Как вообще можно руководить им без контакта с президентом? Это полная бессмыслица", – заявил Грищенко.

Он обратил внимание, что Климкин сам подавал в отставку (еще в мае. – Ред.), и вносить кандидатуру главы внешнеполитического ведомства – это конституционное право президента.

А профильный комитет, считает Грищенко, не хочет решать вопрос из-за "обиды" и своих "политических игр".

"Ситуация, при которой человека не отпускают, когда уже всем понятно, что остается пара месяцев… и когда человек не способен исполнять полноценно свои обязанности – это приговор тем, кто пытается набрать какие-то политические баллы на этом скандале. Те, кто в комитете блокируют это решение, совершенно не правы", – убежден дипломат.

Новости Климкин перед отставкой купил квартиру за 3 млн

По его мнению, конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Павлом Климкиным по поводу ноты России – беспрецедентный случай.

"Конечно, министр, у которого был бы мандат от нового президента, не позволил бы себе такого поведения. Такого раньше никогда и не было", – заметил Грищенко.

Он добавил, что во время своей работы Климкин занимался не столько министерством, сколько "высокими дискуссиями".

"Министр должен заниматься и повседневной деятельностью ведомства. А не только сосредотачиваться на главных вопросах: отношениях с нашими западными партнерами, поисках мирного урегулирования. Но у нас есть еще вопросы экономических связей с Азией, с Ближним Востоком. Все это было провалено", – констатировал бывший глава МИДа.

Он также оценил кандидатуру преемника Климкина (на этот пост прочат замглавы Офиса президента Вадима Пристайко):

"Пристайко профессионально подготовленный, опытный дипломат. Но насколько у него хватит силы характера и воли, чтобы быть полностью эффективность – покажет только время".

Павел Климкин twitter.com/PavloKlimkin

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 17 мая написал заявление о своей отставке.

Позже Климкин заявил, что у него было несколько "суперовых разговоров" с новым президентом Владимиром Зеленским и пообещал "100% помогать там, где это нужно".

27 июня Зеленский обвинил МИД в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин ответил на обвинения президента в своем Facebook.

1 июля парламентский комитет по иностранным делам должен был рассмотреть вопрос об увольнении Климкина. Однако представитель комитета, народный депутат Владимир Арьев сообщил журналистам, что его снимут с повестки дня.

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