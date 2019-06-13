Если Украина начнет переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2025-2026 годах, страна сможет прийти к членству в ЕС в начале следующего десятилетия

Такой прогноз озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ТСН.ua. Он добавил, что для достижения реальных результатов, необходимо говорить правду.

"Я считаю, что мы не должны людям врать. И для меня реальной амбицией, понимая там, где находимся мы, и там, где находится Евросоюз, было бы получить европейскую перспективу, скажем, через пять, через шесть лет – в 2025-м, 2026-м году начать переговоры и прийти к членству в Евросоюзе в начале следующего десятилетия. Поэтому должны друг другу говорить правду. И я считаю, что это залог того, что мы достигнем реальных результатов", – подчеркнул он.

Климкин добавил, что для вступления в ЕС и НАТО есть одинаковые базовые условия относительно устойчивой демократии и верховенства права.

"Но для вступления в ЕС нужна адаптация к сумасшедшему количеству европейских стандартов. Это требует времени, очень целенаправленной работы. Это будет требовать, я серьезно это говорю, очень болезненных решений для Украины, чрезвычайно болезненных для нашей экономики. Поэтому мы должны четко сплотиться вокруг европейского курса и его сделать. Но не говорить, что это будет через два года, через четыре года, через пять лет. Этого не будет. Мы должны построить честный путь вперед", – подчеркнул Климкин.

Павел Климкин назвал реальные сроки вступления Украины в ЕС Свободная пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что Украина не вступит в ЕС через 10 лет.

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