Киборг Александр Морозов стал кандидатом в депутаты на Сумщине от 'ЕС'

Партия "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом в депутаты Сумского областного совета украинского военного Александра Морозова – киборга, который защищал Донецкий аэропорт, а в 2015 году попал в плен террористов.

Об участии в выборах Александр сообщил во время партийной конференции в Сумах. Во время представления кандидатов от "Европейской солидарности" Морозов поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за его усилия для освобождения из плена украинцев.

Отметим, Морозов провел в плену три года и смог вернуться домой и увидеть родных благодаря усилиям Порошенко, который в результате сложных переговоров добился освобождения 73 украинцев из российского плена.

"В 2014 году я пошел в ряды Вооруженных сил Украины. И так случилось, что попал в плен. Был освобожден 27 декабря 2017 благодаря вам. Спасибо говорит вся моя семья и я лично благодарен вам. За все, что вы делаете и делали для Украины. Я баллотируюсь в областной совет. Я уверен, что на этом поприще я также смогу быть полезным. В первую очередь для нашего города, для нашей области и для нашей страны", – сказал Александр Морозов.

Морозов был зачислен в состав 57-й механизированной бригады в звании сержанта. На передовой – с ноября 2014 года. А в января 2015 года во время выполнения задания бригада бойцов вместе с Александром попала под плотный огонь боевиков и приняла бой. Сержант Морозов был захвачен в плен врага.

Морозов сначала считался пропавшим без вести. Впоследствии его нашли в списках пленных ДНР. Провел в плену три года.