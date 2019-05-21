50 нардепов с Кернесом и Трухановым создают новую партию

Глава Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес, к которым у правоохранителей есть множество вопросов, создают партию мэров для похода на выборы в Верховную Раду. В нее также войдут представители четырех политических сил.

В частности, речь идет о членах партии "Доверяй делам" Труханова, "Відродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа". Об этом рассказал сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время есть две партии – "Доверяй делам", "Відродження". Есть "Наш край", но не вся партия, а большая часть авторитетных лидеров – народные депутаты Антон Киссе, Сергей Шахов, местные депутаты, часть депутатов группы "Воля народа", просто самовыдвиженцы", – отметил парламентарий.

Сопредседатель "Відродження" отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

По словам политика, еще нет решения, кто возглавит политсилу, но точно известно, что Труханов и Кернес войдут в первую пятерку списка партии на парламентских выборах. Напомним, что ранее Кернес поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, а сейчас активно сотрудничает со своим давним бизнес-партнером, путинским олигархом Павлом Фуксом.

Хомутынник также рассказал, что народные депутаты, избранные в нынешний созыв парламента по мажоритарным округам, намерены и на следующих выборах избираться в парламент.

"У нас уже более 50 мажоритарщиков, которые будут идти как мажоритарщики от партии", – сообщил он.

Труханов и Кернес "Молодий буковинець"

Народный депутат добавил, что по спискам партии будут идти мэры, председатели областных советов, авторитетные в регионах и городах люди.

"Мы делаем открытый призыв для всех, необязательно депутатов, – для всех региональных элит и лидеров местного самоуправления, мэров городов, председателей областных советов, народных депутатов, депутатов других уровней к тому, чтобы объединиться для участия в парламентских выборах, которые будут досрочными, по всей видимости", – подчеркивает Хомутынник.

"Точно уже есть подтверждение и договоренность – это мэры двух городов-миллионников – Кернес и Труханов, порядка 15-20 мэров городов с 50-100 тыс. населения и более – Ужгород, Артемовск, Купянск, Вознесенск и другие", – сказал он.

В свою очередь народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов опроверг информацию о том, что намерен присоединиться к данному политическому проекту.

"О якобы моем участии в новых политических проектах, или "без меня меня женили"... Отвечаю всем и без подтекстов: я – представитель партии "Наш край" и принимать решение буду только совместно с моими коллегами. "Наш край" – команда, и решение об участии в каких-либо выборах мы принимаем командой", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что "украинцы вскоре узнают, в каком формате" партия "Наш край" будет участвовать в выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Партия Кернеса и Труханова будет ориентирована на электорат южных и восточных областей Украины. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Путинский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.

Экс-депутат Харьковского городского совета Дмитрий Маринин рассказал, как Кернес организовал масштабные коррупционные схемы, которые лишают город миллиардов гривен. В них вовлечены предприятия-монополисты, аккумулирующие средства, которые в итоге присваивает мэр города.

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