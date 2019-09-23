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24 сентября • обновлено в 03:34
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"Никогда не говори никогда": Казарин напомнил об историческом скачке Украины с 2013 года

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Всего за шесть лет с Украиной произошли такие изменения, которые в 2013 году казались невозможными и бредовыми. Государство потрясла революция, бегство президента, война и потеря территорий.

Однако учитывая этот опыт, украинцам не стоит быть уверенными в том, что все потрясения страна уже пережила. Такое мнение в видеоблоге для "Крым. Реалии" озвучил журналист Павел Казарин, предложив соотечественникам перенестись во времени и посмотреть на пережитое со стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А представьте, что вы проснулись в сентябре 2013. Вы знаете все, что будет дальше: Янукович не подпишет Ассоциацию с ЕС, начнется Майдан, штурмы, разгоны, "коктейли Молотова", Небесная Сотня. А потом будет аннексия Крыма и вторжение на Донбасс, Саур-Могила, Иловайск, сбитый Boeing. Затем Дебальцево, бурятские танкисты, вторые Минские соглашения. И что вы будете делать с этими знаниями в сентябре 2013? Кому вы о них расскажете, а, главное, – кто вам поверит?" – говорит журналист.

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Более того, он шутя говорит, что в то время на человека, который сказал бы, что президент Грузии Михеил Саакашвили будет губернатором Одесской области, смотрели бы как на сумасшедшего и увезли бы в психушку.

"Мы часто говорим, что ничего не меняется. Черта с два! Нам не о чем говорить с самими собой шестилетней давности. Но если вы думаете, что все перемены позади, – вы ошибаетесь. Потому что пару лет назад наш нынешний президент вел корпоративы, а главным претендентом на президентское кресло считалась Юлия Тимошенко. Если меня чему-то и научила жизнь, так это тому, что никогда не говори никогда", – делает вывод Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что он может проиграть войну на Донбассе, если пойдет на поводу России, согласившись на "формулу Штайнмайера".

Журналист считает, что для победы главе государства придется принимать непопулярные решения.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Евромайдан
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Да уж. Все знают, что вукраинцы - глупая и продажная нация, но чтобы до такой степени... Наверное, никто не ожидал, что они могут продать продать свою страну за печенюшки и гордиться этим.
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