Представители России на заседании Трехсторонней контактной группы почти не вели диалога с Украиной. При этом делегаты из ОРЛО – хамили и перебивали модераторов.

Об этом в Facebook рассказал журналист Денис Казанский, который вошел в состав группы переселенцев от Донецкой области на переговорах ТКГ. Он кратко описал, выглядел переговорный процесс изнутри.

Так, в видеоконференции помимо украинской делегации принимали участие модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Борис Грызлов и представители ОРДЛО с российской стороны – по двое от ОРДО и ОРЛО.

Денис Казанский

"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", – сказал он.

По его словам делегаты из ОРДЛО вели себя по-разному. Так, представители ОРДО с российской стороны – Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Владислав Дейнего и Родион Мирошник Владислав Дейнего и Родион Мирошник "снова вопили, хамили, перебивали модераторов" и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск.

"Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", – указал он.

Также Казанский добавил, что Грызлов (РФ) очень возмущался, что Украине на переговорах представляли "бывшие жители Донбасса".

"При этом, он конечно же ничего не сказал о том, по какой причине мы стали "бывшими". А нас такими сделали именно Грызлов и его начальство, по вине которых мы вынуждены были уехать из родных городов", – подчеркнул журналист.

Кроме того, по итогу переговоров российская сторона отказалась открывать КПВВ на Донбассе.

"Хотя Украина фактически открыла их со своей стороны и готова пропускать людей. Честно говоря, выглядит это совершенно безумно, так как открытие КПВВ в первую очередь в интересах людей в ОРДЛО, которым необходимо получить украинские пенсии и соцвыплаты. Но боевики отказываются их выпускать. Видимо, чтобы потом вопить про страшную украинскую блокаду и геноцид", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" сорвали открытие КПВВ после карантина.

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