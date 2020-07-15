Карантин в Украине продлят еще на месяц: в Минздраве озвучили план
В Украине продлят карантин из-за COVID-19 еще минимум на месяц после 31 июля
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов
По его словам, соответствующее решение правительство планирует рассмотреть на следующей неделе
Среди прочего, в нынешние правила ограничительных мер планируют внести коррективы
Степанов заявил, что карантин в Украине продлят.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин из-за коронавируса в Украине могут продлить еще как минимум на месяц после конца июля.
Об этом он рассказал в интервью "РБК Украина". По его словам, на следующей неделе правительство планирует рассматривать соответствующие проекты документов.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продлевать", – сказал глава Минздрава.
Он отметил, что министерство уже готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.
Помимо этого, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине официально подтверждено 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 836 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1427 человек, а 28 131 пациент полностью поборол болезнь.
Ранее начальник Главного управления Держпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан заявил, что адаптивный карантин, который по решению Кабмина должен действовать до 31 июля, могут продлить еще на неопределенный срок, в том числе и в столице.
В то же время карантин в Украине могут признать незаконным. Пленум Верховного Суда пришел к выводу, что некоторые установленные ограничения нарушили право граждан на свободу передвижения, мирные собрания, предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.