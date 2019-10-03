В Раде говорят о ''майдане''? Что стоит за решением Зеленского по Донбассу

Украина подписала “формулу Штайнмайера”. Именно этот документ во многом и определит — удастся ли Киеву освободить Донбасс от российских наемников и полноценно вернуть под свой контроль территории.

Вокруг этого решения возникло много споров и конфликтов. В столице анонсируют новый “майдан”, а президент обещает не капитулировать перед Москвой. В Верховной Раде же нардепы уверяют — “все хорошо”, но есть определенные нюансы.

Получится ли освободить Донбасс и ждет ли страну очередная “зрада” — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

“формуле Штайнмайера”. Что это такое и почему многие кричат “зрада”;

настроениях в Верховной Раде. К чему готовятся “Слуга народа” и как “Европейская Солидарность” бьет тревогу;

возможной встрече Зеленского и Путина, а также возможного решения проблемы с войной на Донбассе.

Что произошло. Кратко

1 октября в Минске контактная группа по урегулирования конфликта на Донбассе подписала так называемую формулу Штайнмайера. Со стороны Украины подпись поставил официальный представитель, экс-президент Леонид Кучма. Аналогичные документы подписали представители террористов "ДНР" и "ЛНР", а также представитель РФ Борис Грызлов и сам посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик.

Текст уже опубликован. Там стороны обещают соблюдать формулу Штайнмайера, которой, по сути, и нет.

Дело в том, что Украина и Россия по-разному видят пути решения конфликта на Донбассе, это и логично. Дело в деталях и государственной границе.

Владимир Зеленский

Сейчас часть госграницы Украины по сути контролируется Россией и подконтрольными ей “Л/ДНР”, Киев же не имеет никакого доступа к этому значительному участку Донецкой и Луганской областей. Через этот кусок территории Москва регулярно отправляет военную технику, проводит ротацию войск и так далее.

Киев настаивает:

Любые выборы на Донбассе могут пройти лишь после того, как украинская армия возьмет этот отрезок под свой контроль. На территорию псевдореспублик войдут представители украинской власти, а все пройдет по закону Украины.

"Закон об особом статусе будет действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся выборы в соответствии с Конституцией Украины и после публикации отчета ОБСЕ, что они состоялись по международным стандартам. Никаких выборов под дулом пулеметов не будет!" — подчеркнул Зеленский во время вечернего брифинга 1 октября.

В России же видят ситуацию по-другому — сначала выборы, затем контроль за границей. А далее продвижение темы с особым статусом региона, со своими представителями и органами, но вписанными в украинское законодательство. Также под это планируется внедрить и амнистию. Подразумевается, что под этим соусом ответственности могут избежать те, кто не был замешан в убийствах.

Что в этом случае будет с десятками тысяч граждан Украины, воевавших в “войсках ДНР”, “народной милиции”, спецслужбах и так далее, никто не знает.

И пока эти позиции вызывают наибольший спор как между двумя странами, так и внутри украинского общества. Важно отметить, финальное промежуточное решение вероятно примут во время встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже уже в октябре (точная дата пока неизвестна, но она согласовывается).

“Все хорошо” или “капитуляция” Украины? Что говорят политики

“Слуга народа”:

Они говорят очень много. В среду, 2 октября, заседание Верховной Рады началось с активного обсуждения “формулы” и ее влияния на Украину. С утра закрытую встречу с фракцией “Слуга народа” провел и президент Зеленский. Перед этим он встретился с главами фракций парламента.

“Украинская сторона принимает документ ("формула Штайнмайера". — Ред.) в полной мере, но выборов, пока там есть войска РФ, не будет", — сказал глава государства своим нардепам во время закрытой встречи.

Глава фракции Давид Арахамия и вовсе призвал нардепов не разгонять зраду и делать все, чтобы “не получилось так, как с обменом пленными”.

"Уже все понятно, но непонятно, какой давать месседж в обществе. Это как с обменом пленными... Я предлагаю такой месседж — это не сдача территорий, все нужно решать в нормандском формате...

Но не будем форсировать события, ибо как с обменом пленными все могут сорвать", — заявил в рамках закрытой встречи Арахамия. В то же время нардеп уточнил, что в ближайшее время в Раду не будут вносить законопроект об особом статусе Донбасса – документ пока не готов.

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После выхода из зала заседаний нардепы в комментарии OBOZREVATEL в унисон повторяли фразу “все будет хорошо”, стараясь демонстрировать уверенность в том, что ситуация находится под контролем. Некоторые же не под запись признавали, сейчас мало что известно об этом процессе.

Именно поэтому было выделено несколько человек, которые будут комментировать это в СМИ — прежде всего Давид Арахамия, Александр Корниенко и Богдан Яременко. Для всех остальных написали заготовленные фразы.

Сам же Богдан Яременко заявил, что имплементация формулы было одним из основных требований России для встречи в Европе. Возможно, это также было условием обмена украинских пленных 7 сентября.

Если не вдаваться в подробности и собрать информацию воедино, то в партии желают увидеть конкретные предложения Офиса президента. Обновленный закон об особом статусе, план по местным выборам, возможная амнистия и так далее. Пока этого ничего нет, поэтому комментировать все сложно.

“Европейская Солидарность”:

5-й президент Украины Петр Порошенко считает, что принятая Зеленским политика ведет к созданию на Донбассе аналога Приднестровья.

Он отметил, что Украина отвергла любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году. Еще тогда была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.

Порошенко подчеркнул, нельзя начинать политический процесс без выполнения ряда условий, среди которых отвод российских войск и техники и разоружения незаконных вооруженных формирований.

Также в ЕС призывают людей выходить на улицы, протестовать против “сдачи украинских интересов”. При этом не сотни, а десятки тысяч человек. К слову, вечером 1 октября на Майдане Незалежности такой митинг прошел.

Митинг

“Соглашаясь на эту формулу, мы цементируем огромное количество будущих конфликтов, которые приведут к расшатыванию ситуации в стране. Именно поэтому формула по итогам, в случае непродуманного руководства страной, может привести к территориальным конфликтам”, — пояснил OBOZREVATEL нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Арьев.

Он также добавил, что в будущем этот формат ведет к регионализации и федерализации Украины.

“Голос”:

Глава фракции Сергей Рахманин рассказал журналистам, что не видит ничего плохого в самой формуле “Штайнмайера”. Это шаг в направлении реализации Минских соглашений. Что стоит за этим шагом? Зачем он был сделан — вот в этом вопрос. Не в том, что она плохая и хорошая, а зачем это делалось?", — пояснил Рахманин.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от “Голоса” Роман Лозинский заявил, что президент должен конкретизировать последовательность проведения выборов. Будут ли они проведены до вывода войск, или уже после.

Поэтому пока говорить о чем-то конкретном и ужасном не стоит. Все можно как “потерять”, так и “переиграть”. Многое зависит от личных переговоров Зеленского и Путина.

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