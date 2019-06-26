Кандидат от "Слуги народа" сделал около 20 ошибок в резюме: вспыхнул скандал

Кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пекарь, который выдвигается в депутаты Верховной Рады по одномандатному округу №68 с центром в г. Ужгород, попал в громкий скандал из-за неграмотности.

Так, издание "Закарпатский инсайдер" опубликовало его резюме, которое он разместил три месяца назад на сервисе поиска работы и сотрудников Work.ua. В документе допущено около 20 ошибок.

Александр Пекарь Facebook Александра Пекаря

При этом член партии "Слуга народа" отметил, что владеет пятью языками.

Претендовал Пекарь на "руководящую должность". Также указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".

Желаемая зарплата озвучена в размере 20 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети за большое количество ошибок высмеяли якобы нового сотрудника Администрации президента Украины – Николая Богославца.

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