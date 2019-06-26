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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кандидат от "Слуги народа" сделал около 20 ошибок в резюме: вспыхнул скандал

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Кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пекарь, который выдвигается в депутаты Верховной Рады по одномандатному округу №68 с центром в г. Ужгород, попал в громкий скандал из-за неграмотности.

Так, издание "Закарпатский инсайдер" опубликовало его резюме, которое он разместил три месяца назад на сервисе поиска работы и сотрудников Work.ua. В документе допущено около 20 ошибок.

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Александр Пекарь

Александр Пекарь

Facebook Александра Пекаря

При этом член партии "Слуга народа" отметил, что владеет пятью языками.

Претендовал Пекарь на "руководящую должность". Также указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".

Желаемая зарплата озвучена в размере 20 тыс. грн.

Кандидат от "Слуги народа" сделал около 20 ошибок в резюме: вспыхнул скандал
Кандидат от "Слуги народа" сделал около 20 ошибок в резюме: вспыхнул скандал
Кандидат от "Слуги народа" сделал около 20 ошибок в резюме: вспыхнул скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети за большое количество ошибок высмеяли якобы нового сотрудника Администрации президента Украины – Николая Богославца.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаУжгород
Тег
Партия "Слуга народа"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
все в зефа!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну он же не говорил, что владеет пятью языками в совершенстве...)))
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