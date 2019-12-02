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2 декабря • обновлено в 06:08
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Какой старший брат? Кравчук сказал об украинском княжестве и разозлил Россию

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина стала княжеством и государством за 300 лет до того, как Россия начала становиться на ноги.

Слова прозвучали в эфире телеканала 112. При этом Кравчук назвал сомнительной роль РФ в качестве "старшего брата" Украины.

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"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством", – заявил Кравчук.

Российский сенатор Алексей Пушков дерзко ответил Кравчуку Twitter.

"Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него", – написал Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом в "нормандском формате" в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Леонид Кравчук Алексей Пушков
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Кoгдa в иcтoричecкиx дoкyмeнтax впeрвыe пoявляeтcя тaкoe нaзвaниe - "yкрaинa"? При этoм нaзвaниe "Рocия", дa, имeннo c oднoй бyквoй c - пoявилocь yжe в 10 вeкe, в coчинeнияx визaнтийcкoгo импeрaтoрa Кoнcтaнтинa Бaгрянoрoднoгo «o цeрeмoнияx» и «oб yпрaвлeнии импeриeй» кaк грeчecкoe нaзвaниe Рycи. Гocyдaрcтвa "Киeвcкaя рycь" никoгдa нe cyщecтвoвaлo и являeтcя тoлькo тeрминoм, oпиcывaющим пeриoд в гocyдaрcтвeннocти. coбcтвeннo и нaзвaния "Киeвcкaя рycь" в иcтoричecкиx книгax и лeтoпиcяx вы тaкжe нe вcтрeтитe. Вoзмoжнo, Крaвчyк, кaк и мнoгиe ceлюки иcпoльзyют в кaчecтвe глaвнoгo aргyмeнтa cтoлицy Киeв, тaк и тyт нeзaдaчa, Визaнтия этo нe coвceм Тyрция, мягкo гoвoря. ecли ceлюки иcпoльзyют в кaчecтвe aргyмeнтa пoявлeниe гocyдaрcтвeннocти в Кyeвe, тaк дocтaтoчнo вcпoмнить oткyдa пришeл Рюрик, oткyдa Влaдимир и прoчиe иcтoричecкиe личнocти. Глyпo, xyтoрянe, oчeнь глyпo. yчитe иcтoрию.
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