Париж, Оман и концерты "Квартала": сколько и как отдыхал Зеленский за полгода президентства

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский прилетел из Омана на шикарном частном самолете в ночь на 9 января. Все бы ничего, но возвращался он лишь через сутки после страшной трагедии с самолетом в Иране, где погибли 11 украинцев.

Это не первый отпуск Зеленского за полгода работы. Он любит путешествовать и посещать концерты “Квартала 95”. При том, что в стране сложное экономическое положение, а под боком все еще находятся десятки тысяч террористов.

Сколько отдыхал Зеленский в воюющей стране, где проводит отпуск его окружение и почему у европейских лидеров не принято шиковать на широкую ногу – в материале OBOZREVATEL.

Каникулы в Париже и “Лига смеха”

Отдыхать нужно всем, но если ты лидер 40-миллионного государства с войной и экономическими проблемами, то делать это нужно с умом и без пафоса. В случае Владимира Зеленского – с момента официального вступления в должность (20 мая 2019 года), он неоднократно пытался вырваться из рабочей рутины куда-подальше от Банковой.

Вот список только публичных отпусков Зе всего лишь за полгода у руля страны:

В начале июля во время государственного визита в Канаду, президент вместе с супругой Еленой и главой своего Офиса Андреем Богданом рванули посмотреть на Ниагарский водопад;

Андрей Богдан с четой Зеленских

Второй публичный отдых Зе прошел уже в Одессе. 14 июля Владимир Зеленский и члены его команды искупались в Черном море перед визитом в Одессу. 27 июля Зеленский опубликовал фото с главой Офиса президента Андреем Богданом, на котором они отдыхали на одном из одесских пляжей;

29 июля лидер страны появился на публике вместе со своим сыном Кириллом на съемках проекта “Лиги смеха” снова в Одессе. То есть, как видим, отдых Зеленского на берегу Черного моря затянулся на несколько дней;

Следующий мини-отпуск президента прошел уже в Париже в декабре, в канун встречи с лидерами “нормандской четверки”. Как оказалось, делегация прилетела в столицу Франции за день до самого визита, хотя это официальные переговоры и оплачивается проживание, питание делегации за счет бюджета. При этом все остальные участники встречи прилетели и улетели фактически день в день;

Из совсем недавнего – отдых в резиденции “Гута” в Ивано-Франковской области 31 декабря. А уже в первый день 2020 года Зе заметили на курорте в Буковеле.

Зеленский на отдыхе

После отдыха в Карпатах президент на 5 дней улетел в Оман. После публикации СМИ фото отдыха Зеленского, ОП оправдал нахождение там визитом на высоком уровне. При этом подчеркнув, что поездка хоть и государственная, но зачем-то оплаченная Зеленским лично из своего кармана. К слову, возвращался Зе, по информации СМИ, на частном самолете, стоимость аренды которого минимум 65 тысяч долларов.

И это только более-менее публичные мероприятия, о которых общеизвестно. А если добавить период избирательной кампании, то стоить вспомнить поездку Зеленского в Турцию 26 апреля (через 5 дней после второго тура выборов). Еще раньше, 12 апреля, Зеленский отдыхал после встречи в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Александр Данилюк, Руслан Рябошапка, Владимир Зеленский и Иван Баканов

Очевидно, Владимир Зеленский – человек не бедный и может себе позволить отдых в любой точке мира. В этом нет проблемы. Но это нужно так, чтобы быть всегда в курсе событий, адекватно реагировать и принимать решения.

Глава государства не должен даже на день выпадать из обоймы и терять связь с реальностью, как это произошло во время поездки в Оман. По возвращению из которой, глава государства просто в авральном режиме, глубокой ночью проводил совещание с топ-чиновниками и уже постфактум делал заявления по трагедии с крушением самолета МАУ в Иране.

Интересен и тот факт, что по сути в первую неделю 2020 года Украину покинули многие политики топ-уровня. К примеру, 8 января в Facebook появилось фото главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает в Куршевеле. По информации OBOZREVATEL, глава ОП Андрей Богдан первые дни нового года провел на острове Хайнань (Китай), не было в стране и первого помощника президента Сергея Шефира.

Как отдыхают президенты в Европе

В этом контексте интересно наблюдать за вояжами первых лиц Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель известная в первую очередь как трудоголик и очень стойкая личность. Находясь у руля страны 15 лет, она никогда не позволяла себе роскошного отпуска.

Как пишет Germania.One, канцлер любит тихий и стандартный отдых. Летом 2019 года Меркель вместе с супругом Йоахимом Зауэром отправилась в южно-тирольскую долину Зёльден (Австрия), где поселилась в номере стоимостью всего 200 евро за ночь.

“Помимо отдыха в отеле канцлер с мужем ходят в горы пешеходной тропой от подъемника Канцель до Дюссельдорфер Хютте на высоте 2300 метров. Чистый воздух с температурой +7°C и красивые виды позволяют хотя бы на время забыть о правительственных делах. По крайней мере, пока мобильный канцлера не зазвонит. Ведь даже в отпуске Ангела Меркель всегда остается в зоне досягаемости и готовности к работе”, – подчеркнули в издании.

Меркель на отдыхе с мужем

Один из самых влиятельных людей мира – президент Франции Эммануэль Макрон также любит отдыхать. В отличии от многих лидеров, отпуск у него фиксированный.

К примеру, летом 2018 года он вместе с супругой Бриджит отдыхал в родной Франции, в историческом форте Брегансон. Это одно из самых любим мест президента. К слову, долететь от резиденции в столицу можно всего за полтора часа.

И это при том, что Франция и Германия стабильные и сильные государства. Без глубоких экономических проблем или прямых военных угроз.

Как пишет DW, в августе 2018 года канцлер Австрии Себастьян Курц на неделю уехал в Хорватию. Он ярый любитель пеших прогулок. После 7-дневного отдыха он снова вернулся в Австрию.

Курц на отдыхе DW

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