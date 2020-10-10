ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах. Видеоинструкция

Украинцам на местных выборах-2020 придется поставить отметку напротив партии, которую они хотят поддержать, а рядом – вписать номер конкретного кандидата.

Разъяснение относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня было опубликовано на YouTube-канале ЦИК (чтобы посмотреть видеоинструкцию, доскролльте страницу до конца).

Перед заполнением Комиссия также посоветовала изучить разъяснение, которое будет находиться вверху бланка.

Центральная избирательная комиссия отчиталась, что приняла разъяснение последовательности заполнения бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов с количеством избирателей 10 тысяч и более.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Как писал OBOZREVATEL: