"Как Япония к цунами!" У Зеленского заговорили о подготовке к нападению России

Вооруженный конфликт с Россией является вероятным, поэтому Украина и ее армия должны готовиться к возможной агрессии.

Об этом во время круглого стола заявил помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин, сообщает "Укринформ". Политик уточнил, что такие выводы сделал исходя из соответствующих документов.

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией является вероятным.

Поэтому все, что сегодня обсуждается в экспертной среде – какая будет система безопасности и обороны в будущем и сейчас – должна исходить из того, что все сценарии, о которых мы можем говорить, исходят из этого основного аргумента: Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии, о ее масштабах) со стороны Российской Федерации", – сказал он.

Путин и Украина Коллаж

"Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина – та самая Япония, которая готовится к возможному цунами", – добавил Апаршин, подчеркнув, что это не официальная позиция власти, а его экспертное мнение.

Он сообщил, что Главное управление разведки ВСУ подготовило восемь сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг страны.

"Варианты, предложенные Главным управлением разведки, эксперты оценили как очень положительные. Это тот исходный материал, с которым начинают работать эксперты и в том числе государственные учреждения, должны получить именно те сценарии, по которым может развиваться ситуация вокруг Украины", – сказал Апаршин.

Он также призвал сделать более открытой информацию о возможных сценариях для Украины и объяснить их обществу простым языком.

Иван Апаршин Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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