"Как в Украине": Пристайко сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса

Украинская власть не будет вносить изменения в Конституцию о так называемом особом статусе для Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время форума YES в Киеве в субботу, 14 сентября.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов", - сказал министр.

По его словам, оккупированным территориям ничего не мешает развиваться путем децентрализации, как и остальным областям Украины.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - отметил Пристайко.

Министр подчеркнул, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - добавил глава МИД.

Вадим Пристайко пресс-служба ОПУ

Пристайко прокомментировал и переговоры по ситуации на Донбассе, обратив внимание на то, что они ведутся уже 6-й год.

"Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это в первую очередь предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", – сказал он.

Глава МИД отметил, что украинской стороне удалось совершить развод войск у Станицы Луганской, где теперь ведутся работы по восстановлению моста.

"Президент Зеленский призывает к разводу войск вдоль всей линии, все 400 км. Мы готовы открывать больше возможностей для наших людей", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Украины заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

Пристайко также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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