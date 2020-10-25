Как украинцы голосуют на местных выборах: фоторепортаж

День голосования на местных выборах в Украине преодолел экватор.

Сейчас граждане голосуют в основном спокойно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным сети "Опора", явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 13,5%.

Напомним, выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.

По состоянию на 12:00 полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 14 фактам возбуждены уголовные производства.

OBOZREVATEL непрерывно следит за нарушениями на избирательных участках Украины в режиме онлайн.

Ранее OBOZREVATEL писал, как проголосовали звезды.

Подробнее о том, чего ожидать от результатов выборов, – читайте в материале OBOZREVATEL.