Как украинцы голосуют на местных выборах: фоторепортаж
Граждане голосуют на выборах в основном спокойно
По данным "Опоры", явка по состоянию на 12:00 составила 13,5%
День голосования на местных выборах в Украине преодолел экватор.
Сейчас граждане голосуют в основном спокойно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По данным сети "Опора", явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 13,5%.
Напомним, выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.
По состоянию на 12:00 полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 14 фактам возбуждены уголовные производства.
OBOZREVATEL непрерывно следит за нарушениями на избирательных участках Украины в режиме онлайн.
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