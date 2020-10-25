Как украинцы голосуют на местных выборах: фоторепортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
1,7 т.

  • Граждане голосуют на выборах в основном спокойно

  • По данным "Опоры", явка по состоянию на 12:00 составила 13,5%

OBOZREVATEL следит за нарушениями на избирательных участках

День голосования на местных выборах в Украине преодолел экватор.

Сейчас граждане голосуют в основном спокойно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным сети "Опора", явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 13,5%.

Напомним, выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.

По состоянию на 12:00 полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 14 фактам возбуждены уголовные производства.

OBOZREVATEL непрерывно следит за нарушениями на избирательных участках Украины в режиме онлайн.

25 октября в Украине проходят местные выборы
Избирательные участки открылись в 08:00
Выборы начались с массовых нарушений
Вовремя не открылись некоторые участки
На местах для голосования происходили столкновения
Совершались попытки массового подкупа избирателей
Выносились бюллетени с УИК
Явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 13,5%
По состоянию на 12:00 полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом
По 14 фактам возбуждены уголовные производства
Сейчас граждане голосуют в основном спокойно
Первая половина избирательного дня осталась позади
Избирательные участки закроются в 20:00
После голосования начнется подсчет голосов

Ранее OBOZREVATEL писал, как проголосовали звезды.

Подробнее о том, чего ожидать от результатов выборов, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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