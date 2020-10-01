Как правильно проголосовать на местных выборах, не запутаться в бюллетенях и правилах
Как пройдут выборы
За кого будем голосовать и как отличить бюллетень
Что изменилось в выборах в 2020-м
В Украине 25 октября по всей стране пройдут местные выборы. Нам предстоит выбрать депутатов, городских и сельских голов, которые в ближайшие годы будут распределять бюджеты, выдавать разрешения на строительство, развивать инфраструктуру и собирать налоги.
О том, как правильно проголосовать, как отличить бюллетень и что стоит знать о новых правилах – читайте в материале OBOZREVATEL.
Сколько бюллетеней выдадут и как вообще их отличить?
Большинство украинцев получат четыре бюллетеня. В городах нужно выбрать: мэра, депутатов городского, районного и областного советов, а в селах – главу села, депутатов территориальной общины, районного и областного советов.
Отдельная ситуация ждет жителей Полтавы, Кропивницкого, Кривого Рога, Житомира и Херсона. Они дополнительно должны будут выбирать кандидатов в депутаты районного совета в городе. Поэтому они получат по пять бюллетеней.
Бюллетень можно узнать по цвету:
голубого цвета – по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
светло-зеленого цвета – по выборам депутатов районного совета;
светло-желтого цвета – по выборам депутатов городского совета;
светло-серого цвета – по выборам депутатов районного в городе совета;
кремового цвета – по выборам депутатов сельского, поселкового совета;
светло-розового цвета – по выборам сельского, поселкового, городского главы.
А как голосовать?
Как видно в примере выше, бюллетень условно поделят на две части. Слева – партия, а справа (вторая строка) – кандидаты в депутаты. Читать нужно слева направо. То есть сразу напротив названия партии есть перечень фамилий.
Возле понравившейся партии нужно поставить галочку или кружочек (любую отметку, которая помещается в квадратике напротив партии). Сразу рядом находится еще один квадратик, с более темным цветом. В нем нужно написать номер депутата той партии, которую вы выбрали. Это должен быть тот политик, которому вы решили отдать свой голос.
Эта система называется "открытым списком". То есть вы выбираете и партию, и депутата от этой партии, которого хотите поддержать.
И кто в результате победит?
Партии. Партия попадет в местный совет только в том случае, если она наберет не меньше 5% голосов. А дальше начнется внутренний рейтинг среди депутатов этой партии. Те, кто наберет больше голосов, в первую очередь попадет в совет.
К примеру, партия получила семь мест в городском совете. При этом в списке – 40 кандидатов в депутаты. Если бы действовала схема "закрытых списков", то семь мест получили бы те, кого партийное руководство поставило на первые места списка. А по новым правилам, мы сами можем выбрать, кто от указанной партии попадет во власть.
Но еще есть так называемая квота. Это минимальное количество голосов, которое нужно набрать, чтобы попасть в совет. К примеру, если в городском совете 60 депутатов, барьер преодолели 3 партии, за которые совокупно проголосовали 40 тыс. избирателей, то квота буде считаться как 25% от 40 000 / 57 мандатов. То есть это 250 голосов. При подсчета нужно отнять первые номера в списке партий. Поэтому количество избирателей делится не на 60, а на 57 мандатов.
Мэры. В маленьких городах (с населением до 75 тыс. человек) голосование пройдет в один тур. В крупных – два кандидата в мэры, которые набрали больше всех, попадут во второй тур при условии, если в первом никто из них не получит больше 50% голосов в первом туре.
Еще несколько интересных особенностей:
В списках учитывали гендерную квоту. В списках должно быть не больше 60% кандидатов одного пола. К примеру, из 10 человек должно быть не меньше четырех представителей одного пола и шесть представителей противоположного пола.
Один кандидат может быть максимум в двух списках. Он может баллотироваться депутатом районного и городского совета или попробовать свои силы на выборах мэра и одного из местных советов. Но сразу в трех списках одного кандидата быть не должно.