Как обвиняемого: суд вызвал Януковича на заседание

Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Виктора Януковича на заседание, которое должно состоятся 30 сентября.
Соответствующая судебная повестка опубликована в "Урядовом курьере". Согласно Документу, Януковича вызывают в суд в качестве обвиняемого.
"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", – говорится в ней.
Виктор Янукович
Эспрессо
Апелляционный суд Киева продолжает рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Накануне эта инстанция отказала защите экс-президента Украины в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции.
О том, вернется ли беглый президент Виктор Янукович в Украину, смотрите в сюжете OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-президент Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.
Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, в ГПУ уверены, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.
В январе текущего года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.
24 сентября стало известно, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого украинского президента Виктора Януковича.
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