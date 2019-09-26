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27 сентября • обновлено в 19:30
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Как обвиняемого: суд вызвал Януковича на заседание

1.7т Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Виктора Януковича на заседание, которое должно состоятся 30 сентября.

Соответствующая судебная повестка опубликована в "Урядовом курьере". Согласно Документу, Януковича вызывают в суд в качестве обвиняемого.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", – говорится в ней.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

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Апелляционный суд Киева продолжает рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Накануне эта инстанция отказала защите экс-президента Украины в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции.

О том, вернется ли беглый президент Виктор Янукович в Украину, смотрите в сюжете OBOZREVATEL.

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Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович-младший
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70rus xxx
70rus xxx
Здесь я на стороне Украины.Выманите его к себе,и впаяйте пожизненно.
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