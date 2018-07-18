Готовясь к президентским и парламентским выборам, все политические партии и их лидеры пытаются понять, а чаще угадать, настроения избирателей, в том числе и по судьбоносной для страны проблеме войны и мира.

Подходы к её решению проявляются уже на этом этапе – большинство политиков, к сожалению, не имеющих собственных взглядов на тему возвращения оккупированных территорий и восстановления мира, стараются попросту понравиться избирателям, подстраиваясь под эмоции текущего момента.

Собственно, в этом и проявляется разница между политиками и государственными деятелями, мыслящими стратегическими категориями и способными на открытый диалог с обществом.

Предпринятая недавно изданием "Зеркало недели" попытка исследования позиций ряда политических партий по вопросу войны и мира продемонстрировала очевидное несовершенство предложенного для этого инструмента, и потому "Батькивщина" отказалась принимать участие в этом опросе, напоминающем игру в крестики-нолики.

В то же время, проведённый опрос продемонстрировал то самое желание политиков понравиться избирателю, генерируя примитивные ответы на сложные вопросы. С этого и начинается предвыборная ложь, заканчивающаяся очередным разочарованием граждан.

Так, семь из девяти опрошенных партий, включая БПП, назвали происходящее вооружённой агрессией России, хотя именно Администрация Порошенко активно и последовательно препятствовала установлению этого факта в судебном процессе, инициированном правозащитником Станиславом Батриным. Эпопея с многолетним лживым АТО также характеризует истинную позицию Петра Порошенко и его партийных попутчиков.

Особую тревогу вызывает "недоваренная каша" в головах политиков по вопросу стратегии деоккупации и переговорного процесса, как ключевой его составляющей. Так, ни одна из опрошенных партий, кроме "Свободы", даже не вспомнила о Будапештском меморандуме, хотя очевидно, что только в этом формате Украина имеет право формировать повестку дня. Мы выполнили все условия – теперь дело за гарантами.

Последовательно и аргументированно этой позиции придерживается только Юлия Тимошенко, настаивающая на необходимости применения странами-гарантами достаточных по своей эффективности невоенных мер по принуждению РФ к миру и освобождению всех без исключения наших территорий, а также на существенном усилении военно-технической помощи Украине для создания эффективной системы противовоздушной обороны, возрождения военно-морских сил и укрепления возможностей на современном уровне противостоять наземному вторжению.

Попытки Порошенко и дальше цепляться за минскую формулу, предусматривающую особый статус ОРДЛО, полную амнистию и выборы под контролем оккупантов, абсолютно противоречат ответам его политической силы на поставленные вопросы. Это ещё раз подтверждает, что в период выборов мы не услышим от президента ни слова правды. Впрочем, как обычно.

Идея привлечь к Нормандскому формату США, поддержанная "Гражданской позицией", "Нашим краем", Оппоблоком и прочими, вообще носит антиукраинский характер, поскольку позволяет гарантам выскользнуть из неудобного формата и устроить всеобщую размазню под названием "Нормандия+".

Наша команда считает Будапештский формат главной площадкой для переговоров о принуждении агрессора к миру и полному освобождению захваченных территорий. Гарантии данные нашей стране срока давности не имеют и потому, этот формат можно считать постоянно действующим, но требующим активизации со стороны Украины.

Мы понимаем, что к минскому процессу привязаны санкции против Российской Федерации и не можем перечеркнуть усилия наших европейских партнёров, инвестировавших в него свой политический авторитет и очень-очень много слов. Поэтому нормандско-минский формат может иметь право на жизнь и использоваться для более "гладкого" выхода из ситуации. Но в любом случае пора перестать играть в кошки-мышки и из этой двухслойной конструкции, позволяющей всем участникам уходить от ответственности, выбрать что-то одно – или Минск, или Нормандию. При этом возвращение Крыма должно стать обязательным элементом формулы урегулирования. Главное, чтобы переговоры шли на уровне глав государств, а не общественников, и чтобы прекратились попытки подсадить за стол этих переговоров представителей оккупационных режимов.

Мы готовы, параллельно с Будапештом, на уровне глав государств нормандской четвёрки обсуждать формулу урегулирования, основанную на украинском национальном интересе и поддерживаемую обществом. Необходимую для такого серьёзного разговора целостную программу реинтеграции временно оккупированных территорий, подкреплённую не рекламными, а рабочими проектами законов, смогла предложить только наша команда. По сути, с учётом обещаний европейских партнёров подключиться к послевоенному восстановлению Донбасса, совместная с ними работа может носить характер международной экспертизы программы реинтеграции и инвестиционного проекта "Новый еврорегион Донбасс".

Оценивая позицию опрошенных политических партий относительно судьбы оккупированных территорий и методов их освобождения, можно сделать вывод о совершенно поверхностных подходах к решению этих острейших проблем, как со стороны БПП, Оппоблока и "Нашего края", выступающих за исключительно дипломатический путь решения проблемы, так и со стороны партий ура-патриотической направленности, допускающих возвращение территорий военной силой. Особняком стоит "Гражданская позиция", все больше обнажающая взгляды своего лидера, мечтающего о замораживании конфликта и авторитарном правлении остатками страны. Подходы Анатолия Гриценко в этом вопросе, по сути, ничем не отличаются от реальной, но постоянно маскируемой цели Петра Порошенко, не желающего заниматься возвратом захваченных агрессором территорий.

В своё время Генри Киссинджер справедливо говорил: "Чрезмерно полагаться на дипломатию может оказаться ошибкой, но полагаться только на силу, располагая недостаточными средствами, означает самоубийство".

Разделяя эту точку зрения, лидер партии "Батькивщина" последовательно выступает за укрепление украинской армии, как мощного фактора давления на агрессора, который в сочетании с экономическим и дипломатическим давлением, умноженным на усилия гарантов по Будапештскому меморандуму, должен принудить агрессора к миру и возвращению наших территорий.

Взгляды опрошенных партий по вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий выглядят ещё более путанными. По сути, продемонстрировано отсутствие какой-либо осмысленной стратегии, как со стороны власти, так и со стороны стремящихся удержаться в парламенте или попасть в него.

"Размытые" крестики-нолики в ответ на не менее размытые вопросы о статусе этих территорий, амнистии и выборах лишний раз демонстрируют отсутствие у опрошенных партий какой-либо осмысленной альтернативы разрушительной для Украины минской формуле, надиктованной Путиным.

Главная задача украинской политики и будущего Президента страны – разрушить стену страха, недоверия и ненависти, непрерывно возводимую Кремлем между свободной территорией и оккупированным Крымом и Донбассом. Решению этой задачи посвящена разработанная "Силой права" и принятая на вооружение партией "Батькивщина" Программа реинтеграции временно оккупированных территорий, основанная на законах "О прощении" и "О переходном периоде".

Законом "О прощении" большинству наших граждан, волей судьбы оказавшихся в оккупации, даётся чёткий сигнал – вы нам не враги, вы не пособники оккупантов, а жертвы агрессии, – и одновременно предлагается особая система, регулирующая ответственность граждан, совершивших преступления против своей страны. При этом наша команда считает, что формула эффективного поствоенного урегулирования не может быть навязана извне или продиктована чиновниками и политиками. Она может быть найдена лишь в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определит, кого наказывать, а кого прощать.

Законом "О переходном периоде", общественное обсуждение которого стартует в начале сентября, предлагается детальный план восстановления мирной жизни на освобождаемых территориях. Основные концептуальные моменты этого закона поэтапно публиковались, начиная с декабря прошедшего года.

На этом фоне очень тревожно выглядят идеи опрошенных партий.

Все, кроме "Свободы" и "Самопомочи", втянулись в обсуждение вариантов амнистии, забывая, во-первых, что этот механизм не носит индивидуальный характер, а во-вторых, не подразумевает раскаяния в совершенных преступлениях.

Ещё более невнятное, не подкреплённое системными взглядами отношение партий "Гражданская позиция", "Самопомич", "Свобода" и некоторых других к вопросу избирательных прав жителей оккупированных территорий.

Общее впечатление от того, с чем намерены идти во власть большинство политических партий и их лидеров, – удручающее. Если эти мысли реализовать на практике, мы никогда не вернём Крым и Донбасс.

Очевидно, что сегодняшняя власть абсолютно не готова ни к возвращению оккупированных территорий, ни к их реинтеграции. К большому сожалению, к этому не готовы и мы, граждане Украины, живущие на свободной территории страны. В ещё меньшей степени к этому готовы жители оккупированной части Донбасса и Крыма. Главная проблема реинтеграции – отсутствие понятных, приемлемых для украинского народа правил, по которым будем восстанавливать совместную мирную жизнь.

Особая ответственность в этом вопросе ляжет на нового Президента и новую Верховную Раду Украины, а, в конечном счёте, на каждого из нас – избирателей.

И последнее.

Все тяготы этой войны несёт на себе украинский народ, и потому каждый гражданин страны имеет право на честное отношение к себе.

Мы все устали от бесконечной лжи в политике. Нам не нужны примитивные штампы и бессмысленные лозунги, а крестики-нолики мы не считаем ответами на наши вопросы.

Именно поэтому команда "Батькивщины", поэтапно обнародуя свой план деоккупации и программу реинтеграции Крыма и Донбасса, готовится осенью в полном объеме презентовать его всем украинским гражданам на специальном Форуме, посвящённом восстановлению мира, возврату наших территорий и обеспечению безопасной жизни.

Только все вместе в процессе широкой общественной дискуссии мы сможем найти тот самый – правильный – путь к миру для нашей страны и каждой украинской семьи.