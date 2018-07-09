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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

"Сила права" розпочала розробку нового типового контракту про проходження військової служби в Збройних Силах України

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Гострою проблемою сьогоднішніх Збройних Сил України є висока плинність професійно підготовлених військовослужбовців, що мають бойовий досвід, і, як наслідок, значний некомплект бойових частин.

Однією з причин, що сприяють вимиванню з армії досвідчених воїнів, є проблеми, значною мірою успадковані від радянської армії, що комплектується за рахунок призову, а також недостатня урегульованість прав і обов’язків військовослужбовців-контрактників.

Для вирішення цієї проблеми Всеукраїнським рухом "Сила права" сформована спеціальна команда юристів і військових експертів, яка приступила до розробки нового типового контракту для Збройних Сил України.

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За основу взято зразки контрактів, що застосовуються в провідних арміях світу, які необхідно доповнити з урахуванням практичного досвіду і проблем, що виникають в воїнів-контрактників Збройних Сил України.

Робота над проектом типового контракту для української армії носить відкритий характер. Кожен воїн-контрактник, який проходить службу або завершив її, та кожен командир має можливість взяти участь в його розробці.

Пропозиції можна надсилати електронною поштою new.army@sila-prava.org, а також розміщувати в обговоренні дискусійних питань і проектів на сторінці "Сила права" в Facebook.

Інформація про хід підготовки нового типового контракту для Збройних Сил України буде розміщуватися у відповідному розділі на сайті.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
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