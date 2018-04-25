Как известно, многочисленные [анти]коррупционные органы — при сумасшедших зарплатах своих изумительных кадров, в десятки раз превышающих и депутатские, и министерские, еще и с сумасшедшими премиями — возбудили кучу дел против кучи людей, в том числе и друг против друга, но ни одно не довели до конца, никого через суд не посадили и никого публично при этом не оправдали, что совершенно не мешает ни им, ни уважаемым [анти]коррупционным СМИ регулярно врать на всю страну, причём ещё ДО СУДА, о якобы разоблаченных преступлениях, что прямо противоречит статье 62 Конституции. На неё свободная пресса не обращает внимания и тупо врёт людям, давая им только одностороннюю информацию — сообщая о домыслах как о доказанных фактах.

Это не демократия, это не свободная пресса и это не борьба с коррупцией. Это коррупционная безнаказанность под видом такой борьбы. Это сюрреализм: все пыхтят, все всех разоблачили, но никто и не сидит, и не оправдан так же общенародно, как был до суда публично оклеветан.

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Это — КАФКА.

Не нравятся продажные суды? Так жалуйтесь на них Европе и европейским судам!

Но пока что борьба с коррупцией сводится к очередной кормушке — на этот раз у "лицензированных" борцов, находящих себе такую непыльную и такую популярную работу при любых режимах.

"Угадайте, кого сегодня МОЧИТЬ будем?!" — радостно объявляет сотрудникам шеф одного из правдолюбивых СМИ, торжественно раздавая свежеполученные купюры. И так — последние лет двадцать.

Новые каратели-разоблачители коррупции, несмотря на все свои погоны, работают, судя по очевидным результатам, аналогично.

Важен шум и сам процесс, а не результат. Сюр.

Приходится вспоминать жуткое "ПРЕВРАЩЕНИЕ" от Кафки — как тот, кто думает исключительно о себе, стал навозным жуком.

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью?

Или Оруэлла? Борьба с коррупцией идёт точно по его антиутопии "1984": она "напоминает схватки жвачных животных, чьи рога растут под таким углом, что они не способны ранить друг друга. Но хотя война нереальна, она не бессмысленна. Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу".

Только у нас — ещё хуже: никаких излишков-то нет! Воруют ведь коррупция вместе с борьбой с ней не из прибылей, а из убытков!