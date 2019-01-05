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Олег Шарп
Олег Шарп
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Кадило, которое Киев медленно проворачивает в з*днице ''русского мира''

3.6т

ВСЕ МЫ СЕГОДНЯ НЕМНОЖКО ТОМОСОВЕДЫ...

Флоридские соседи, прихожане Епископальной церкви, которым я все уши прожужжал про Томос, заглянули с поздравлениями. Притащили печенье и сказали, что попросят бишопа упомянуть Украину на завтрашней службе. Ну, ОК...)

А вообще это круто, это необратимо, это броня! Это кадило, которое Киев медленно проворачивает в заднице "русского мира". Это бикфордов шнур, который ведёт к завтрашнему разрыву этого "мира" на миллионы паршивых скрепогундяйчиков. Это высота, которая взята потому, что мы стали НАЦИЕЙ - независимо от национальной принадлежности каждого из нас.

Новости
Томос - наш! Для Украины открылись новые горизонты

Бенефициару этого события - респектище. И слава Богу, что есть и ещё долго будет у нас Порох в пороховницах, а остальные соглядатаи - в ягодицах. Томос наш. Слава Украине! Аминь.

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Тег
Томос
Источник
Источник:Facebook Олега Шарпа
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Не повезло бандерам с сеткой, никто её не признает)))
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Куреза Александр
Куреза Александр
Угры, буряты, нанайцы, чукчи, чухонцы, вепсы, калмыки, адыгейцы, мокша короче все пугабийцы назвавшие сябя РУЗЬЦКЭ в полном трансе - более 80% церковных сборов лишнехромосомия получала из Украины, а на эти деньги покупались мерсы, шхуны, дворцы, яхты, виллы и сотни гектар виноградников... и все блин на гейропе "проклятай", там где живут их семьи, любовницы, собаки и коты!!! А лишнехромосомных крепостных рабов убеждают в страшном Западе....
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чубатый скот дружно истерит по турецкому хозяину но ни один из дебилов не удосужился прочитать устав Термоса чтобы своими крохотными мозгами понять в каком очередном анале будет покоится их религия. Реально лохлы -самый тупой народец православного мира.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Carpenter Oleg )))подхуйловый еблан православие христианская религия, а не христианская вера, и теперь гундяевские сектанты твоей подхуйловия лишены возможности использовать религиозную тему для укрепления вашей жидкой поносной орды, вонючий опарыш. Порошенко как узурпатор власти народа Украины пойдёт нах, альфа-козел нашему народу не нужен, брезгуем. А вот твоя гниложопая как её Киев сделал сектой сектой и останется, за жопу себя грызи, ордынская свинособака:))))))
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