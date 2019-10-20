Кабмин выбрал 5 глав ОГА: кто эти люди. Биография и фото

Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации.

Как сообщается на сайте правительства, на заседании 20 октября, на новые должности назначены:

- Алексей Чернышев – на должность председателя Киевской ОГА;

- Андрей Балонь – на должность председателя Кировоградской ОГА;

- Сергей Гайдай – на должность председателя Луганской ОГА;

- Алексей Кучер – на должность председателя Харьковской ОГА;

- Андрей Прокопенко – на должность председателя Черниговской ОГА.

Алексей Чернышев

Алексей Чернышев "Лига.net"

Родился 4 сентября 1977 года в Харькове. Имеет два высших образования по экономике и юриспруденции.

Еще во время учебы работал в ИT-компании, которая занималась разработкой системных программных продуктов для телекоммуникационного бизнеса.

В начале 2000-х годов Алексей Чернышов начал сотрудничать с концерном АВЭК, учредителем которого является очень влиятельный бизнесмен и политик из Харькова Александр Фельдман. Через несколько лет стал президентом концерна, а с 2008 по 2013 годы Чернышов был председателем наблюдательного совета концерна АВЭК.

В 2014 году Чернышев основал инвестиционную компанию VI2 Partners. Офисы компании работают в Киеве и Вене. В 2017 году VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов Фуршет у Auchan Group. В 2014 году основал Kyiv Vision Foundation для поддержки культурных проектов.

Согласно декларации, является владельцем квартиры в столице площадью более 200 квадратных метров, которую приобрел в 2013 году за более чем пять миллионов гривен.

Кроме этого, Чернышов имеет земельный участок площадью более 1400 квадратных метров в селе Романков Обуховского района Киевской области, который приобрел в 2016 году за 450 тысяч гривен. Здесь же у него есть огромный дом площадью 330 квадратных метров, который в 2016 году Чернышов приобрел почти за миллион гривен. На жену нового губернатора Киевщины записана квартира площадью 45 "квадратов" в Никополе Днепропетровской области.

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На чиновника также записаны автомобили Range Rover Autobiography 2018 года и Mercedes-Benz S500 2010 года. А на жену – Skoda Octavia A5 2010 года и Range Rover 2010 года.

Андрей Балонь

Андрей Балонь

Родился 6 ноября 1982 года в городе Стебник, Львовской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности правоведение и получил квалификацию юриста.

С того же года начала работать в правоохранительных органах Львовской, Житомирской и Полтавской областей. С июня 2014 года до август 2015 года Андрей Богданович был первым заместителем начальника Управления МВД Украины в Полтавской области – начальник следственного управления.

В мае 2017 года Андрей Балонь стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Гордеева Андрея, покинул свой пост в апреле 2019 года.

В декларации нынешний глава Кировоградской ОГА указал, что его жена владеет двумя квартирами: одна площадью 83,6 квадратных метра – в Дрогобыче на Львовщине, а вторая площадью 96,3 квадратных метра – в Киеве. Также семья Балоней арендует квартиру площадью в 130 квадратных метров в Херсоне. Относительно машины, то его жена арендует Jaguar XF 2015 года выпуска стоимостью в почти 770 тысяч гривен.

У семейства Балонь открыто много счетов в банках на десятки и сотни тысяч, как в национальной валюте, так и в евро и долларах. Кроме того, жена Балоня задекларировала 33% корпоративных прав на компанию "Медиаюг" – их стоимость составляет 3 миллиона гривен.

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай "Лига.net"

Родился 22 сентября 1965 года в Северодонецке Луганской области. Имеет экономическое и управленческое образование.

В начале 2000-х Гайдай занимался организацией штаба "Нашей Украины", а на выборах президента в 2004-м и 2010-м годах работал в команде Виктора Ющенко.

В 2008 году был в команде Николая Катеринчука, который на тот момент баллотировался в мэры Киева.

В 2014 входил в стратегическую группу избирательного штаба партии Народный фронт на выборах в Верховную Раду, а позже консультировал Михаила Саакашвили и его политсилу "Рух новых сил".

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Кроме того, Гайдай был помощником депутата Киевсовета и советником главы Обуховской райгосадминистрации Киевской области. Кроме того, с 2015 года является депутатом в Мукачевской районной рады VII созыва, а с сентября 2015 года до ноября 2018 года – председателем Мукачевской районной государственной администрации.

В своей декларации Сергей Гайдай указал, что по 2018 год заработал почти 176 тысяч гривен. Кроме того, наличными он держит 40 тысяч евро.

Алексей Кучер

Алексей Кучер "Главное"

Родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. Имеет два высших образования по специальности "Физическое воспитание" и "Правоведение".

До 2019 года работал адвокатом, в частности защищал Владимира Литвина по "делу рюкзаков сына Авакова" и скандального харьковского судью Сергея Лазюка, который погорел на взятке.

В июле 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, пройдя мажоритарщиком от округа № 179 на Харьковщине от партии "Слуга народа".

Совместно с женой Викторией Кучер владеет квартирой в Харькове площадью 62,9 квадратных метра. Также Виктория Кучер владеет двумя земельными участками в Люботине на Харьковщине на 130 и тысячу квадратных метров. Еще в собственности жены Кучера квартира в Харькове площадью 68,6 квадратных метра и недостроенный дом в том же Люботине.

Кучера же владеет квартирой в Харькове площадью 61,9 квадратных метра и земельным участком в Новорайске на Херсонщине площадью – 62,5 тысяч квадратных метра.

Из имущества Алексей Кучер задекларировал двое часов марки Rolex и пять автомобилей.

Андрей Прокопенко

Андрей Прокопенко "Думская"

Родился 10 января 1982 года. После окончания средней школы поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Преподаватель философских дисциплин".

В 2005 году он был менеджером проектов на выборах в Московскую городскую думу. В период с 2009 по 2010 год Прокопенко был руководителем политтехнологической группы кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. А в 2010 году был руководителем избирательного штаба, на выборах мэра Алушты и депутатов Верховной Рады АР Крым.

В период с 2012 по 2013 год Андрей Леонидович был директором департамента коммуникаций и корпоративных СМИ в российской нефтяной компании "ТНК-ВР Менеджмент".

В 2013 году был главой избирательного штаба на выборах мера города Воронеж, а также на выборах местных депутатов. В 2014 году был руководителем штаба на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатному округу в Чернигове. Его кандидат одержал победу на выборах. В этом же году Андрей Прокопенко стал депутатом областного совета Чернигова.

На нынешних парламентских выборах Прокопенко возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании 20 октября согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА, а также Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.

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